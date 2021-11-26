Chef ensina a fazer bolo brownie de Nutella; veja vídeo

Your browser does not support the video tag.

Fim de semana chuvoso combina com guloseima, certo? E se a doçura for de chocolate, molhadinha e cremosa, é tentação na certa. Logo, se você é do time dos chocólatras, não deixe de assistir às dicas da chef Edna Siqueira Conti, que ensina, no vídeo acima, como se faz um delicioso bolo brownie de Nutella.