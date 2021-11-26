Chef ensina a fazer bolo brownie de Nutella; veja vídeo

Fim de semana chuvoso combina com guloseima, certo? E se a doçura for de chocolate, molhadinha e cremosa, é tentação na certa. Logo, se você é do time dos chocólatras, não deixe de assistir às dicas da chef Edna Siqueira Conti, que ensina, no vídeo acima, como se faz um delicioso bolo brownie de Nutella.
Na receita da Edna, uma etapa importante é deixar o creme de avelã no freezer antes de rechear a massa. O resultado é um brownie com cremosidade extra e um sabor irresistível. Servido quentinho, é ótima companhia para sorvete.
Ficou com água na boca? Então, confira a lista de ingredientes abaixo e aperte o play.
- INGREDIENTES:
- 6 ovos
- 450 de chocolate meio amargo
- 180g de manteiga
- 3 colheres (chá) de essência de baunilha
- 300g de açúcar
- 45g de chocolate em pó
- 150g de farinha de trigo
- Creme de avelã com chocolate (Nutella) a gosto
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