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Chef ensina a fazer bolo brownie de Nutella; veja vídeo

Buscando uma receita para adoçar o fim de semana? Assista ao passo-a-passo de um doce incrível com a chef Edna Siqueira Conti
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 17:35

Fim de semana chuvoso combina com guloseima, certo? E se a doçura for de chocolate, molhadinha e cremosa, é tentação na certa. Logo, se você é do time dos chocólatras, não deixe de assistir às dicas da chef Edna Siqueira Conti, que ensina, no vídeo acima, como se faz um delicioso bolo brownie de Nutella.    
Na receita da Edna, uma etapa importante é deixar o creme de avelã no freezer antes de rechear a massa. O resultado é um brownie com cremosidade extra e um sabor irresistível. Servido quentinho, é ótima companhia para sorvete. 

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Ficou com água na boca? Então, confira a lista de ingredientes abaixo e aperte o play.
Bolo brownie de Nutella feito pela chef Edna Siqueira Conti
Quentinho, o bolo fica ainda melhor com sorvete Crédito: Carlos Alberto Silva
  • INGREDIENTES: 
  • 6 ovos
  • 450 de chocolate meio amargo
  • 180g de manteiga
  • 3 colheres (chá) de essência de baunilha
  • 300g de açúcar
  • 45g de chocolate em pó
  • 150g de farinha de trigo
  • Creme de avelã com chocolate (Nutella) a gosto 
Edna Siqueira Conti, chefe de cozinha
A chef Edna Siqueira Conti  Crédito: Carlos Alberto Silva
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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