Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Geladinhos

Como fazer sorvete caseiro de fruta, chocolate e até de gelatina

Vontade de um sorvetinho? Confira três receitas fáceis para preparar com ingredientes frescos e sem o uso de aditivos químicos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 14:07

Sorvete caseiro de gelatina
O sorvete de gelatina precisa ser batido duas vezes Crédito: Consul/Divulgação
Sabemos que um sorvetinho cai bem em qualquer estação, e o verão, que por excelência é a temporada dessa delícia gelada, já está batendo à porta. E a guloseima feita em casa, com ingredientes frescos e sem aditivos químicos para conservar, é uma ótima opção de sobremesa.
Quer saber como fazer sorvete caseiro? Então, veja a seguir três receitas super fáceis à base de fruta, de chocolate e de gelatina.

SORVETE DE GELATINA

INGREDIENTES:
  • 1 caixinha de gelatina de qualquer sabor
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
COMO FAZER:
  1. Prepare a gelatina conforme as orientações da embalagem.
  2. Acrescente à gelatina ainda quente o leite condensado e o creme de leite. Misture.
  3. Bata a mistura no liquidificador até ficar bem homogênea.
  4. Coloque em um refratário com tampa para que blocos de gelo não se formem durante o congelamento no freezer ou no congelador de sua geladeira.
  5. Depois de congelado, retire o sorvete do refratário e bata-o novamente, em uma batedeira.
  6. Coloque-o de volta no refratário com tampa e leve ao freezer ou congelador. Espere firmar e está pronto!

SORVETE DE CHOCOLATE

Sorvete caseiro de chocolate
O sorvete de chocolate leva apenas três ingredientes Crédito: Consul/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 tablete de 800g de chocolate meio amargo
  • 1 medida e meia de leite integral quente
COMO FAZER:
  1. Dissolva o chocolate meio amargo no leite quente. 
  2. Em seguida, adicione o leite condensado e bata no liquidificador.
  3. Leve a mistura ao congelador ou ao freezer e aguarde aproximadamente três horas para servir.

SORVETE DE FRUTA

Sorvete caseiro de fruta
Uma dica para deixar o sorvete mais cremoso é congelar as frutas antes Crédito: Consul/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 3 xícaras (chá) de uma fruta à sua escolha picadinha
  • 1 xícara (chá) de leite de coco ou de creme de leite fresco bem gelado
COMO FAZER:
  1. Bata os ingredientes em um liquidificador ou processador de alimentos por cerca de cinco minutos ou até obter a consistência desejada.
  2. Coloque em um refratário com tampa e leve ao freezer ou congelador por pelo menos quatro horas.
  3. Uma dica para deixar o sorvete mais cremoso é congelar a fruta antes do preparo.
Fonte: Consul. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Veja Também

Hora da sobremesa! Veja como fazer suflê de queijo com goiabada

Vai um bolinho de chuva aí? Veja receita para curtir em casa

Vitória ganha nova confeitaria com doces veganos e sem açúcar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término
Imagem de destaque
BBB 26: Marciele fica surpresa ao ver beijo entre Jordana e Jonas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados