Como fazer sorvete caseiro de fruta, chocolate e até de gelatina

Sabemos que um sorvetinho cai bem em qualquer estação, e o verão, que por excelência é a temporada dessa delícia gelada, já está batendo à porta. E a guloseima feita em casa, com ingredientes frescos e sem aditivos químicos para conservar, é uma ótima opção de sobremesa.
Quer saber como fazer sorvete caseiro? Então, veja a seguir três receitas super fáceis à base de fruta, de chocolate e de gelatina.
SORVETE DE GELATINA
INGREDIENTES:
- 1 caixinha de gelatina de qualquer sabor
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
COMO FAZER:
- Prepare a gelatina conforme as orientações da embalagem.
- Acrescente à gelatina ainda quente o leite condensado e o creme de leite. Misture.
- Bata a mistura no liquidificador até ficar bem homogênea.
- Coloque em um refratário com tampa para que blocos de gelo não se formem durante o congelamento no freezer ou no congelador de sua geladeira.
- Depois de congelado, retire o sorvete do refratário e bata-o novamente, em uma batedeira.
- Coloque-o de volta no refratário com tampa e leve ao freezer ou congelador. Espere firmar e está pronto!
SORVETE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 1 tablete de 800g de chocolate meio amargo
- 1 medida e meia de leite integral quente
COMO FAZER:
- Dissolva o chocolate meio amargo no leite quente.
- Em seguida, adicione o leite condensado e bata no liquidificador.
- Leve a mistura ao congelador ou ao freezer e aguarde aproximadamente três horas para servir.
SORVETE DE FRUTA
INGREDIENTES:
- 3 xícaras (chá) de uma fruta à sua escolha picadinha
- 1 xícara (chá) de leite de coco ou de creme de leite fresco bem gelado
COMO FAZER:
- Bata os ingredientes em um liquidificador ou processador de alimentos por cerca de cinco minutos ou até obter a consistência desejada.
- Coloque em um refratário com tampa e leve ao freezer ou congelador por pelo menos quatro horas.
- Uma dica para deixar o sorvete mais cremoso é congelar a fruta antes do preparo.
Fonte: Consul.