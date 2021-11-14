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Desmancha na boca

Hora da sobremesa! Veja como fazer suflê de queijo com goiabada

A clássica receita francesa empresta sua leveza a uma versão doce cheia de brasilidade, que fica pronta em até 40 minutos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 02:00

Suflê de queijo com goiabada
Suflê leva parmesão, cream cheese e goiabada cremosa Crédito: Renata/Divulgação
Uma das receitas de forno mais representativas da cozinha francesa, o suflê, é tão leve que desmancha na boca. Além dos clássicos de queijo e de legumes, existem versões doces que, servidas quentinhas com sorvete, são uma verdadeira tentação. Abaixo, mostramos como preparar um de queijo com goiabada, irresistível.  

SUFLÊ DE QUEIJO COM GOIABADA

Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • 4 colheres (sopa) de farinha de trigo 
  • 1 xicara (chá) de leite
  • 1 xicara (chá) de cream cheese
  • 4 gemas
  • 4 claras em neve
  • 50g de queijo parmesão tipo formaggio ralado
  • 1 xicara (chá) de goiabada cremosa
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, derreta a manteiga e junte a farinha, mexendo sempre. 
  2. Adicione o leite e mexa até começar a ferver.
  3. Junte o cream cheese e a goiabada e misture. 
  4. Incorpore as gemas e adicione o queijo parmesão.
  5. Bata as claras em neve e incorpore delicadamente à mistura. 
  6. Coloque a mistura em uma forma untada e enfarinhada. 
  7. Leve ao forno preaquecido a 200°C até crescer e dourar (por aproximadamente 15 minutos).
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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