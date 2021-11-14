Hora da sobremesa! Veja como fazer suflê de queijo com goiabada

Uma das receitas de forno mais representativas da cozinha francesa, o suflê, é tão leve que desmancha na boca. Além dos clássicos de queijo e de legumes, existem versões doces que, servidas quentinhas com sorvete, são uma verdadeira tentação. Abaixo, mostramos como preparar um de queijo com goiabada, irresistível.
SUFLÊ DE QUEIJO COM GOIABADA
Rendimento: 5 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 4 colheres (sopa) de manteiga
- 4 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 xicara (chá) de leite
- 1 xicara (chá) de cream cheese
- 4 gemas
- 4 claras em neve
- 50g de queijo parmesão tipo formaggio ralado
- 1 xicara (chá) de goiabada cremosa
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, derreta a manteiga e junte a farinha, mexendo sempre.
- Adicione o leite e mexa até começar a ferver.
- Junte o cream cheese e a goiabada e misture.
- Incorpore as gemas e adicione o queijo parmesão.
- Bata as claras em neve e incorpore delicadamente à mistura.
- Coloque a mistura em uma forma untada e enfarinhada.
- Leve ao forno preaquecido a 200°C até crescer e dourar (por aproximadamente 15 minutos).
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.