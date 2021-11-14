Hora da sobremesa! Veja como fazer suflê de queijo com goiabada

Uma das receitas de forno mais representativas da cozinha francesa, o suflê, é tão leve que desmancha na boca. Além dos clássicos de queijo e de legumes, existem versões doces que, servidas quentinhas com sorvete, são uma verdadeira tentação. Abaixo, mostramos como preparar um de queijo com goiabada, irresistível.