Barra do Jucu recebe 1° Festival de Frutos do Mar no feriado

MAIONESE DE MARACUJÁ

La Garza Espaço e Bistrô - Prato 1: Arroz de polvo (R$ 89,90, individual). Prato 2: Camarão na manteiga de ervas com arroz à piemontesa e batatas rústicas (R$ 79,90/individual). Prato 3: Bacalhau La Garza - lombo de bacalhau, batatas ao murro e arroz (R$ 99,90/individual). Quarta, quinta, sábado e domingo, das 11h às 17h; sexta, das 11h às 22h. Rua Vasco Coutinho, 17. (27) 99941-2938. FOTO: La Garza/Divulgação

Cantina Vicenza - Prato 1: Espaguete com frutos do mar (R$ 215/três pessoas). Prato 2: Filé de peixe frito acompanhado de arroz de brócolis e legumes cozidos (R$ 115/duas pessoas). De terça a sexta, das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 11h às 23h. Rua Professor João Cardoso, 390. (27) 98810-5534. FOTO: Cantina Vicenza/Divulgação

Taberna da Madalena - Prato 1: Camarão VM empanado (R$ 80/entrada). Prato 2: Abacaxi Tropical, com camarões em molho branco, muçarela e tempero especial (R$ 150/duas pessoas). Prato 3: Camarão à la Madalena, arroz cremoso de moqueca com camarões gratinados e finalizados com cubinhos de banana frita (R$ 130/duas pessoas). De terça a domingo, das 10h às 16h. Rua Antônio dos Santos Leão, 82. (27) 99836-2862. FOTO: Taberna da Madalena/Divulgação

Cantina Nona Menininha - Prato 1: Talharim aos frutos do mar, com camarões, lagosta, lula ou polvo, mexilhão e sururu (R$ 175/duas pessoas). Prato 2: Talharim com camarão (R$ 95/duas pessoas). Quinta, sexta e domingo, das 11h às 17h. Sábado, das 11h às 22h. Rua Ana Penha Barcelos, 205. (27) 99915-3593. FOTO: Nona Menininha/Divulgação

Toca da Barra - Prato 1: Coquetel de camarão. (R$ 39,90/entrada individual). Prato 2: Tilápia gratinada ao molho de camarão, acompanhada de arroz e batata palha (R$ 99,90/três pessoas). Prato 3: Paella média, com salmão, mexilhão, lula, polvo, cação, camarão e siri (R$ 149,90/até quatro pessoas). Sexta e sábado, das 11h às 23h. Domingo, das 11h às 17h. Rua Ana Penha Barcelos, 60. (27) 99906-3578. FOTO: Adessandro Reis

Espera Maré - Prato 1: Bobó de camarão pequeno, acompanhado de arroz (R$ 89/duas pessoas). Prato 2: Moqueca de badejo ao molho de camarão VG, acompanhada de arroz, pirão e moquequinha de banana (R$ 220/duas pessoas). Prato 3: Fantasia do Mar, com lagosta, camarão VG e badejo na chapa, acompanhados de arroz (R$ 240/duas pessoas). Todos os dias, das 11h30 às 17h. Rua Ana Barcelos, 116. (27) 99845-8219. FOTO: Espera Maré/Divulgação

Casa di Mar Bistrô de Praia - Prato 1: Camarões VM recheados de queijo, arroz cremoso de camarão e batata palha (R$ 200/quatro pessoas). Prato 2: Puxada de Rede, com camarões, polvo, lula com arroz negro R$ 160/duas a três pessoas). Prato 3: Especial di Mar, releitura de camarão na moranga com creme de abóbora, camarões, catupiry, queijo e cebola crispy, acompanhada de arroz e batata palha (R$ 140/duas a três pessoas). Terça, quinta e sexta, das 10h às 22h30. Quarta, sábado e domingo, das 10h às 16h. Rua Joaquim Calazans, 5. (27) 99806-7654. FOTO: Casa di Mar/Divulgação

Osteria Della Rosa - Prato 1: Tagliatelle Frutti di Mare, de massa fresca tagliatelle nero com camarões na manteiga de sálvia (R$ 67/individual). Prato 2: Ravióli de banana-da-terra na moqueca de camarão rosa (R$ 69/individual). Quarta a domingo, das 11h às 22h. Rua Professor João Cardoso, 85. (27) 99688-8848. FOTO: Osteria Della Rosa/Divulgação