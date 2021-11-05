De suã a rabada: o arroz como prato principal em 4 restaurantes

RABADA BEM TEMPERADA

FOTO: Ricardo Medeiros Muito tradicional em Minas, o arroz com suã é uma pedida no Tertúlia Botequim, inaugurado recentemente em Vitória . "Marinamos a suã, que é a carne da espinha dorsal do porco, em ervas e especiarias por algumas horas antes de levar para a panela, onde ela é cozida e frita ao mesmo tempo", detalha a chef consultora Ju Martins, que criou o cardápio do bar. "A suã tem bastante colágeno e é muito saborosa", completa. O arroz, finalizado com tomatinhos flambados no azeite, custa R$ 47 (individual). Horários: de terça a sábado, das 18h às 23h30, e domingo, das 12h às 17h. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi. (27) 99227-4403.

Ao incluir no cardápio do Daju um arroz de fígado com jiló, a chef Júlia Faria, entusiasta de arrozes, atendia a um pedido constante de sua clientela. "Muitos clientes pediam que eu lançasse pratos com fígado e jiló, e criei alguns como sugestão, mas lembrei do que minha mãe fazia muito quando eu era criança: arroz, fígado, jiló e saladinha de tomate. Eu misturava tudo e amava", relembra Júlia. No restaurante, o prato é um arroz bem temperado com cebola, tomate e ervas, acrescido de tiras de fígado seladas, chips de jiló e folha de couve chapeada (R$ 42, individual). Av. Desembargador Demerval Lirio, 121, Mata da Praia. (27) 3324-0565. Delivery: Americanas Delivery. FOTO: Fernando Madeira

Um arroz cujo tempero é enriquecido com especiarias, como páprica, cominho e açafrão, faz parte da famosa galinhada servida no Noz Comida Afetiva, que contém ainda coração, peito, coxa e sobrecoxas desossadas de frango. Assim como as outras receitas do menu, essa faz parte da história do casal de chefs Mônica Castelli e Lucas Borgneth, que comanda o restaurante. "Dos pratos que a gente fazia em casa, a galinhada foi o primeiro a entrar no cardápio do Noz, e nunca mais saiu", conta Mônica. Quanto: R$ 36 (individual). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha. (27) 99701-6929. Delivery: Americanas Delivery. FOTO: Tatiana Pezzin