De suã a rabada: o arroz como prato principal em 4 restaurantes

Nas mãos de um bom cozinheiro, o arroz, acompanhamento presente em quase todas as mesas brasileiras, pode virar o protagonista da refeição. Não são poucas as receitas famosas feitas com esse ingrediente tão versátil: paella, bolinho de arroz, arroz de mariscos, de polvo, de frutos do mar...
Mas para além desses arrozes, encontrados em muitos restaurantes capixabas, especialmente os do litoral, há espaço para versões fora da curva e com um pé na cozinha de boteco: fígado com jiló, rabada, galinhada e suã, como você confere na seleção que o HZ fez em quatro bares e restaurantes de Vitória. Escolha a sua abaixo e bom apetite!
RABADA BEM TEMPERADA
Muito tradicional em Minas, o arroz com suã é uma pedida no Tertúlia Botequim, inaugurado recentemente em Vitória. "Marinamos a suã, que é a carne da espinha dorsal do porco, em ervas e especiarias por algumas horas antes de levar para a panela, onde ela é cozida e frita ao mesmo tempo", detalha a chef consultora Ju Martins, que criou o cardápio do bar. "A suã tem bastante colágeno e é muito saborosa", completa. O arroz, finalizado com tomatinhos flambados no azeite, custa R$ 47 (individual). Horários: de terça a sábado, das 18h às 23h30, e domingo, das 12h às 17h. Rua Carlos Martins, 495, Jardim Camburi. (27) 99227-4403. FOTO: Ricardo Medeiros
Ao incluir no cardápio do Daju um arroz de fígado com jiló, a chef Júlia Faria, entusiasta de arrozes, atendia a um pedido constante de sua clientela. "Muitos clientes pediam que eu lançasse pratos com fígado e jiló, e criei alguns como sugestão, mas lembrei do que minha mãe fazia muito quando eu era criança: arroz, fígado, jiló e saladinha de tomate. Eu misturava tudo e amava", relembra Júlia. No restaurante, o prato é um arroz bem temperado com cebola, tomate e ervas, acrescido de tiras de fígado seladas, chips de jiló e folha de couve chapeada (R$ 42, individual). Av. Desembargador Demerval Lirio, 121, Mata da Praia. (27) 3324-0565. Delivery: Americanas Delivery. FOTO: Fernando Madeira
Um arroz cujo tempero é enriquecido com especiarias, como páprica, cominho e açafrão, faz parte da famosa galinhada servida no Noz Comida Afetiva, que contém ainda coração, peito, coxa e sobrecoxas desossadas de frango. Assim como as outras receitas do menu, essa faz parte da história do casal de chefs Mônica Castelli e Lucas Borgneth, que comanda o restaurante. "Dos pratos que a gente fazia em casa, a galinhada foi o primeiro a entrar no cardápio do Noz, e nunca mais saiu", conta Mônica. Quanto: R$ 36 (individual). Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha. (27) 99701-6929. Delivery: Americanas Delivery. FOTO: Tatiana Pezzin
Carnudo e suculento, o arroz de rabada do Wine Garden faz sucesso desde a abertura do bistrô, há três anos. Antes de compor o prato, a carne é marinada em vinho chileno de Cabernet Sauvignon e temperos. No restaurante, o prato individual sai a R$ 98. Horários: de segunda a quinta, das 11h às 23h; sábado até 0h e domingo até 16h. Rua Joaquim Lírio, 240, Praia do Canto. (27) 99986-6041. Delivery: iFood. FOTO: Ricardo Medeiros