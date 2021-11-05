Aprenda a fazer o macarrão cremoso do programa "Churrasqueadas"

Um delicioso fusilli cremoso com linguiça é a dica de receita do HZ para o sábado (6), que terá um sabor especial na tela da TV Gazeta. É que às 7h20 estreia a segunda temporada do programa "Churrasqueadas", comandado pelo churrasqueiro José Almiro de Morais.

Com 13 episõdios, mais que o dobro da anterior, exibida em maio, a atração segue pautada nas receitas, dicas e curiosidades sobre uma das maiores paixões do brasileiro, o churrasco, mas também sobre suas diversas possibilidades além da carne. Essa massa é uma delas. Confira!