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Além da carne

Aprenda a fazer o macarrão cremoso do programa "Churrasqueadas"

Fusilli com linguiça é a pedida para o fim de semana, inspirada na segunda temporada da atração, que estreia sábado (6) na TV Gazeta
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 02:00

Fusilli Cremoso, receita do Churrasqueadas
O fusilli cremoso pode ser preparado em um disco de arado Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Um delicioso fusilli cremoso com linguiça é a dica de receita do HZ para o sábado (6), que terá um sabor especial na tela da TV Gazeta. É que às 7h20 estreia a segunda temporada do programa "Churrasqueadas", comandado pelo churrasqueiro José Almiro de Morais.
Com 13 episõdios, mais que o dobro da anterior, exibida em maio, a atração segue pautada nas receitas, dicas e curiosidades sobre uma das maiores paixões do brasileiro, o churrasco, mas também sobre suas diversas possibilidades além da carne. Essa massa é uma delas. Confira!    

MACARRÃO CREMOSO

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 100g de manteiga
  • Azeite
  • 500g de linguiça toscana
  • 500g de carne moída
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • 1 cebola
  • 5 dentes de alho
  • 2 tomates
  • Manjericão
  • 500g de macarrão do tipo fusilli
  • 1 litro de leite
  • 300g de requeijão
  • 100g de queijo parmesão
  • Tomate cereja
  • Cheiro verde
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande ou em um disco de arado, derreta a manteiga, frite a linguiça e separe ela no canto. 
  2. Coloque a carne moída para fritar, adicione uma pitada de sal, pimenta-do-reino a gosto, cebola e alho picado. Misture e refogue.
  3. Acrescente o tomate picado, o manjericão picado, a cebola picada, o alho picado e o macarrão. 
  4. Adicione o leite para cozinhar o macarrão e misture todos os ingredientes. 
  5. Acrescente requeijão e misture. Finalize com cheiro verde picado, rodelas de tomate cereja e queijo parmesão. 
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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