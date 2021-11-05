Aprenda a fazer o macarrão cremoso do programa "Churrasqueadas"

Um delicioso fusilli cremoso com linguiça é a dica de receita do HZ para o sábado (6), que terá um sabor especial na tela da TV Gazeta. É que às 7h20 estreia a segunda temporada do programa "Churrasqueadas", comandado pelo churrasqueiro José Almiro de Morais.
Com 13 episõdios, mais que o dobro da anterior, exibida em maio, a atração segue pautada nas receitas, dicas e curiosidades sobre uma das maiores paixões do brasileiro, o churrasco, mas também sobre suas diversas possibilidades além da carne. Essa massa é uma delas. Confira!
MACARRÃO CREMOSO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 100g de manteiga
- Azeite
- 500g de linguiça toscana
- 500g de carne moída
- Sal
- Pimenta-do-reino
- 1 cebola
- 5 dentes de alho
- 2 tomates
- Manjericão
- 500g de macarrão do tipo fusilli
- 1 litro de leite
- 300g de requeijão
- 100g de queijo parmesão
- Tomate cereja
- Cheiro verde
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande ou em um disco de arado, derreta a manteiga, frite a linguiça e separe ela no canto.
- Coloque a carne moída para fritar, adicione uma pitada de sal, pimenta-do-reino a gosto, cebola e alho picado. Misture e refogue.
- Acrescente o tomate picado, o manjericão picado, a cebola picada, o alho picado e o macarrão.
- Adicione o leite para cozinhar o macarrão e misture todos os ingredientes.
- Acrescente requeijão e misture. Finalize com cheiro verde picado, rodelas de tomate cereja e queijo parmesão.
Fonte: Churrasqueadas. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.