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Ethel Maciel

Vacina da dengue do Butantan: confiança, vigilância e transparência caminham juntas

Em saúde pública, transparência não enfraquece a confiança; transparência constrói confiança

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 04:50

Públicado em 

11 jun 2026 às 04:50
Ethel Maciel

Colunista

Ethel Maciel

A decisão do Ministério da Saúde de suspender temporariamente a imunização com a vacina da dengue do Instituto Butantan gerou dúvidas e preocupações na população. No entanto, é importante compreender que essa medida não representa uma condenação da vacina, mas sim uma demonstração da maturidade e da robustez do sistema brasileiro de vigilância em saúde.


Parabenizo o Ministério da Saúde pela agilidade em reconhecer e investigar eventos adversos inesperados. Essa postura reforça a importância da farmacovigilância nacional e demonstra o compromisso das autoridades sanitárias com a segurança da população.


A ciência não termina quando uma vacina é aprovada. Pelo contrário, uma das etapas mais importantes começa após sua introdução em larga escala. Estudos clínicos de fases 1, 2 e 3 são fundamentais para avaliar eficácia e segurança, mas envolvem um número limitado de participantes. 

Vacina da dengue do Butantan Governo de São Paulo/Divulgação

Quando centenas de milhares ou milhões de pessoas passam a receber um imunizante, eventos raros podem surgir e precisam ser cuidadosamente analisados. É o que chamamos de estudos de fase 4 ou pós-comercialização.


Foi exatamente isso que ocorreu. A identificação de eventos adversos graves temporalmente associados à vacinação levou os órgãos responsáveis a adotarem uma medida preventiva enquanto uma investigação detalhada é conduzida. 


Esse processo não significa que exista uma relação causal comprovada entre a vacina e os casos observados. Significa que o sistema está funcionando como deveria: detectando sinais, investigando hipóteses e tomando decisões baseadas em evidências.


Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista um fato igualmente importante. A vacinação contra a dengue vem contribuindo para uma redução significativa dos casos graves da doença. Em um país que convive historicamente com epidemias recorrentes há mais de 40 anos, hospitalizações e óbitos causados pelo vírus da dengue, a disponibilidade de ferramentas eficazes de prevenção representa um avanço relevante para a saúde pública.


A história de introdução de novos medicamentos e vacinas demonstra que a aprovação regulatória não representa o fim da avaliação de segurança de um produto, mas o início de uma nova fase de aprendizado. 


Nenhum estudo clínico consegue reproduzir integralmente a diversidade biológica e epidemiológica encontrada quando um produto passa a ser utilizado em larga escala por milhões de pessoas com diferentes idades, doenças associadas, hábitos de vida e tratamentos concomitantes.


O sildenafil, posteriormente conhecido mundialmente como Viagra, é um exemplo clássico. Durante seu desenvolvimento, observou-se um efeito inesperado que acabou mudando a história do medicamento. Ele foi inicialmente desenvolvido para o tratamento da angina e de condições cardiovasculares relacionadas à vasodilatação. Embora os resultados nessa indicação tenham sido limitados, os estudos clínicos revelaram um efeito inesperado sobre a função erétil, que acabou se tornando sua principal indicação terapêutica. 


O caso ilustra como o conhecimento sobre benefícios e riscos de uma tecnologia em saúde continua evoluindo mesmo após sua aprovação regulatória. Após sua introdução no mercado, foram relatados casos de eventos cardiovasculares graves e óbitos em alguns usuários, o que levou agências regulatórias a conduzirem investigações detalhadas.

 

A análise dos dados mostrou que muitos desses eventos estavam associados à presença de doenças cardiovasculares preexistentes ou ao uso concomitante de nitratos. Como resultado, as contraindicações, advertências e orientações de segurança da bula foram ampliadas e refinadas. 


O medicamento permaneceu disponível e amplamente utilizado, mas com informações muito mais robustas sobre seus riscos e sobre os pacientes que deveriam evitar seu uso.


Da mesma forma, a semaglutida, comercializada em medicamentos como Ozempic, foi inicialmente desenvolvida para o tratamento do diabetes tipo 2. Com o uso ampliado e a realização de novos estudos, foram identificados benefícios que inicialmente não eram plenamente conhecidos, incluindo impactos relevantes sobre obesidade e redução de eventos cardiovasculares em determinados grupos de pacientes. 


Ao mesmo tempo, novos dados permitiram caracterizar melhor efeitos adversos gastrointestinais, riscos específicos e populações que exigem maior cautela.


Esses exemplos mostram que a fase pós-comercialização não existe apenas para detectar problemas. Ela serve para ampliar o conhecimento sobre benefícios, identificar riscos raros, compreender quais grupos se beneficiam mais de uma intervenção e aperfeiçoar continuamente as recomendações clínicas. Trata-se de um processo permanente de produção de evidências.


Sob essa perspectiva, a suspensão temporária da vacinação contra a dengue não deve ser interpretada como uma demonstração de fracasso da vacina ou das autoridades sanitárias. Pelo contrário, representa a aplicação prática de um dos princípios mais importantes da saúde pública moderna: monitorar continuamente os resultados observados na vida real e agir rapidamente sempre que surgirem sinais que mereçam investigação aprofundada.

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O mesmo processo ocorre quando sinais de segurança são identificados após a introdução de uma vacina na população. Algumas vezes, a vigilância pós-comercialização revela benefícios adicionais. 


Em outras, identifica eventos raros que não haviam aparecido nos estudos iniciais. Em ambos os casos, trata-se da ciência funcionando exatamente como deveria: observando, investigando, aprendendo e corrigindo rotas quando necessário.


Para as pessoas que receberam a vacina recentemente, especialmente nos últimos 21 dias, a mensagem principal deve ser de tranquilidade. Até o momento, não há evidência conclusiva de que a vacina tenha causado os eventos graves em investigação.


Recomenda-se apenas atenção aos sintomas habituais monitorados após qualquer vacinação e busca por avaliação por profissional de saúde caso surjam manifestações importantes ou incomuns.


O episódio também traz uma reflexão mais ampla. Ter um país capaz de investigar, revisar e depurar seus próprios dados com transparência é fundamental para fortalecer a confiança da população nas políticas de saúde. 


A credibilidade das instituições não se constrói pela ausência de questionamentos, mas pela capacidade de reconhecer sinais, investigar hipóteses e comunicar resultados de forma clara e responsável.


A verdadeira força de um programa de vacinação não está apenas na eficácia dos imunizantes, mas também na qualidade dos sistemas que monitoram continuamente sua segurança. A suspensão temporária da vacinação deve ser entendida como uma evidência de que os mecanismos de vigilância estão ativos, independentes e comprometidos com a proteção da população.


Em saúde pública, transparência não enfraquece a confiança; transparência constrói confiança. Um país que investiga seus dados, reconhece incertezas e toma decisões baseadas em evidências demonstra exatamente o que se espera de um sistema de saúde maduro: responsabilidade, rigor científico e compromisso permanente com a vida.

Ethel Maciel

É enfermeira. Doutora em Epidemiologia (UERJ). Pós-doutora em Epidemiologia (Johns Hopkins University). Professora titular da Ufes. Aborda nesta coluna a relação entre saúde, ciência e contemporaneidade

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