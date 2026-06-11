Vacina da dengue do Butantan: confiança, vigilância e transparência caminham juntas

Quando centenas de milhares ou milhões de pessoas passam a receber um imunizante, eventos raros podem surgir e precisam ser cuidadosamente analisados. É o que chamamos de estudos de fase 4 ou pós-comercialização.





Foi exatamente isso que ocorreu. A identificação de eventos adversos graves temporalmente associados à vacinação levou os órgãos responsáveis a adotarem uma medida preventiva enquanto uma investigação detalhada é conduzida.





Esse processo não significa que exista uma relação causal comprovada entre a vacina e os casos observados. Significa que o sistema está funcionando como deveria: detectando sinais, investigando hipóteses e tomando decisões baseadas em evidências.





Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista um fato igualmente importante. A vacinação contra a dengue vem contribuindo para uma redução significativa dos casos graves da doença. Em um país que convive historicamente com epidemias recorrentes há mais de 40 anos, hospitalizações e óbitos causados pelo vírus da dengue, a disponibilidade de ferramentas eficazes de prevenção representa um avanço relevante para a saúde pública.





A história de introdução de novos medicamentos e vacinas demonstra que a aprovação regulatória não representa o fim da avaliação de segurança de um produto, mas o início de uma nova fase de aprendizado.





Nenhum estudo clínico consegue reproduzir integralmente a diversidade biológica e epidemiológica encontrada quando um produto passa a ser utilizado em larga escala por milhões de pessoas com diferentes idades, doenças associadas, hábitos de vida e tratamentos concomitantes.





O sildenafil, posteriormente conhecido mundialmente como Viagra, é um exemplo clássico. Durante seu desenvolvimento, observou-se um efeito inesperado que acabou mudando a história do medicamento. Ele foi inicialmente desenvolvido para o tratamento da angina e de condições cardiovasculares relacionadas à vasodilatação. Embora os resultados nessa indicação tenham sido limitados, os estudos clínicos revelaram um efeito inesperado sobre a função erétil, que acabou se tornando sua principal indicação terapêutica.





O caso ilustra como o conhecimento sobre benefícios e riscos de uma tecnologia em saúde continua evoluindo mesmo após sua aprovação regulatória. Após sua introdução no mercado, foram relatados casos de eventos cardiovasculares graves e óbitos em alguns usuários, o que levou agências regulatórias a conduzirem investigações detalhadas.

A análise dos dados mostrou que muitos desses eventos estavam associados à presença de doenças cardiovasculares preexistentes ou ao uso concomitante de nitratos. Como resultado, as contraindicações, advertências e orientações de segurança da bula foram ampliadas e refinadas.





O medicamento permaneceu disponível e amplamente utilizado, mas com informações muito mais robustas sobre seus riscos e sobre os pacientes que deveriam evitar seu uso.





Da mesma forma, a semaglutida, comercializada em medicamentos como Ozempic, foi inicialmente desenvolvida para o tratamento do diabetes tipo 2. Com o uso ampliado e a realização de novos estudos, foram identificados benefícios que inicialmente não eram plenamente conhecidos, incluindo impactos relevantes sobre obesidade e redução de eventos cardiovasculares em determinados grupos de pacientes.





Ao mesmo tempo, novos dados permitiram caracterizar melhor efeitos adversos gastrointestinais, riscos específicos e populações que exigem maior cautela.





Esses exemplos mostram que a fase pós-comercialização não existe apenas para detectar problemas. Ela serve para ampliar o conhecimento sobre benefícios, identificar riscos raros, compreender quais grupos se beneficiam mais de uma intervenção e aperfeiçoar continuamente as recomendações clínicas. Trata-se de um processo permanente de produção de evidências.





Sob essa perspectiva, a suspensão temporária da vacinação contra a dengue não deve ser interpretada como uma demonstração de fracasso da vacina ou das autoridades sanitárias. Pelo contrário, representa a aplicação prática de um dos princípios mais importantes da saúde pública moderna: monitorar continuamente os resultados observados na vida real e agir rapidamente sempre que surgirem sinais que mereçam investigação aprofundada.