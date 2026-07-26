Confira os 500 produtos do ES que pagarão taxa de 37,5% ao entrar nos EUA

O Espírito Santo terá 503 produtos afetados pela sobretaxa de 12,5% referente a trabalho forçado, anunciada pelos Estados Unidos na quinta-feira (23). Esses itens correspondem a mais de R$ 5,5 bilhões, equivalente a 38,2% da participação nas exportações capixabas aos norte-americanos, conforme dados obtidos pelo Observatório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).





A sobretaxa foi aplicada em decorrência de uma investigação da Seção 301 do Escritório de Comércio dos EUA. O órgão concluiu que a União Europeia e 59 países, incluindo o Brasil, falharam em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado.





Somada à alíquota de 25% anunciada no dia 15 de julho, a medida pode elevar a taxação para 37,5% sobre 485 produtos da pauta exportadora capixaba destinados ao mercado estadunidense, enquanto 18 itens serão tarifados somente pelos 12,5%. Outros 12 produtos foram atingidos pelos 25%, mas foram isentados da nova sobretaxa. Por fim, 160 mercadorias foram isentas das duas listas.





O presidente da Findes, Paulo Barona, destacou o impacto da medida no mercado do Espírito Santo.