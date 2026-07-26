Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

Será uma semana propícia para refletir antes de tomar decisões, reconhecer os próprios talentos e deixar para trás aquilo que não faz mais sentido Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

A semana tenderá a favorecer movimentos de renovação, amadurecimento e crescimento para os signos do zodíaco. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para iniciar novos ciclos, fortalecer parcerias, encerrar situações desgastantes e conquistar objetivos importantes, desde que cada pessoa saiba agir com equilíbrio, paciência e confiança.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries — O Louco

A semana do ariano favorecerá novos começos e oportunidades inesperadas Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Conforme a carta “O Louco”, a semana favorecerá novos começos e caminhos inesperados. Por isso, não tenha medo de sair da zona de conforto. Uma oportunidade diferente poderá abrir portas que você jamais imaginou.

Touro — Rei de Copas

Para o taurino, será um período de equilíbrio emocional e fortalecimento dos relacionamentos Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Segundo a carta “Rei de Copas”, será um período para agir com maturidade e equilíbrio emocional. Por isso, evite responder no calor do momento. No amor, uma conversa sincera poderá fortalecer uma relação importante.

Gêmeos — 3 de Ouros

Parcerias e trabalho em equipe impulsionarão o crescimento profissional do geminiano Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Nesta semana, parcerias e trabalho em equipe serão fundamentais. A carta “3 de Ouros” mostra crescimento profissional, aprendizado e reconhecimento pelo esforço que você vem demonstrando.

Câncer — O Enforcado

A paciência e uma nova perspectiva ajudarão o canceriano a superar os desafios Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Nem tudo acontecerá no seu tempo, alerta a carta “O Enforcado”. A semana pedirá paciência e uma mudança de perspectiva. Às vezes, parar para refletir é exatamente o que permite seguir em frente.

Leão — Rainha de Paus

O brilho do leonino favorecerá conquistas e reconhecimento Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Seu magnetismo estará em evidência, revela a carta “Rainha de Paus”. Por isso, aproveite para mostrar seus talentos, assumir o protagonismo e acreditar mais na própria capacidade. A semana favorecerá conquistas pessoais.

Virgem — 2 de Espadas

Chegará o momento de o virginiano tomar uma decisão importante com confiança Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Segundo a carta “2 de Espadas”, uma decisão importante não poderá mais ser adiada. Assim, analise os fatos com calma, mas não permaneça paralisado(a) pelo medo de escolher o caminho errado.

Libra — O Mundo

Para o libriano, um ciclo será concluído com sucesso, abrindo espaço para uma nova etapa Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Nesta semana, um ciclo chegará ao fim de forma positiva. A carta “O Mundo” indica realização, reconhecimento e sensação de missão cumprida. Aproveite para celebrar suas conquistas antes de iniciar uma nova etapa.

Escorpião — 9 de Copas

A semana do escorpiano trará realizações e mais confiança para seguir em frente Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

A semana promete realizações e satisfação pessoal, revela a carta “9 de Copas”. Um desejo antigo poderá começar a se concretizar, trazendo mais confiança e alegria para a sua vida.

Sagitário — 5 de Copas

Para o sagitariano, deixar o passado para trás permitirá enxergar novas oportunidades Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Evite alimentar arrependimentos ou focar apenas o que deu errado, recomenda a carta “5 de Copas”. Ainda existem oportunidades valiosas esperando por você. A mudança começará quando você decidir olhar para a frente.

Capricórnio — A Justiça

Para o capricorniano, questões importantes caminharão para soluções justas e definitivas Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Tudo tenderá a encontrar o seu devido lugar , ressalta a carta “A Justiça”. Questões envolvendo documentos, trabalho ou relacionamentos caminharão para uma definição. A verdade prevalecerá.

Aquário — 10 de Espadas

Para o aquariano, um encerramento abrirá caminho para um recomeço mais leve Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Uma situação desgastante chegará ao fim, revela a carta “10 de Espadas”. Apesar de parecer difícil no início, esse encerramento abrirá espaço para um recomeço muito mais leve e promissor.

Peixes — Cavaleiro de Ouros

A disciplina e a constância favorecerão a conquista dos objetivos do pisciano Crédito: Imagem: Lidi Di | Shutterstock

Segundo a carta “Cavaleiro de Ouros”, a semana favorecerá a construção de objetivos sólidos. Por isso, vá com calma, mantenha a disciplina e não desanime com a lentidão dos resultados. A constância será a sua maior força.

Por Victor Valentim