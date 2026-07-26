A fonte da juventude existe. E, para muitos, ela atende pelo nome dos netos

Com base nas duas experiências, acredito que o dia 26 de julho, quando comemoramos o Dia dos Avós, é um momento de celebrar, mas também um convite à reflexão: em geral, associamos o envelhecimento bem-sucedido à prática de atividade física, à alimentação equilibrada, ao sono de qualidade e ao acompanhamento médico. Sem dúvida, esses são pilares fundamentais para uma vida longa.





Mas existe outro fator igualmente importante que, muitas vezes, passa despercebido: a qualidade das relações que construímos ao longo da vida.





Hoje, a ciência já demonstra que pessoas idosas que preservam vínculos afetivos consistentes e uma vida social ativa tendem a apresentar menor risco de desenvolver doenças como depressão e ansiedade e até de experimentar declínio cognitivo.





Também tendem a ter maior autonomia, disposição e um senso mais forte de propósito. Claro que não é obrigatório que essas relações sociais envolvam netos – há amigos, vizinhos, comunidades com interesses afins e outros familiares capazes de cumprir essa função –, mas quem tem um avô ou um neto para chamar de seu tem diante de si uma boa oportunidade.





Porque, ao contrário do que muitos imaginam, essa não é uma relação de mão única. Os avós compartilham histórias, experiências, tradições e valores que ajudam a formar as novas gerações a partir de uma base sólida. Os netos, por sua vez, apresentam aos avós um mundo novo, a perspectiva de futuro e o senso de continuidade, numa troca extremamente rica.





Cada conversa, cada brincadeira, cada passeio, cada receita preparada em família ou história que repassada de uma geração para outra fortalece vínculos, estimula a memória, exercita a comunicação e reforça o pertencimento.