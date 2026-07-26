Quem escreve a história da arte? Livro investiga apagamentos na cena cultural capixaba

Quem decide quais artistas entram para a história da arte? E por que alguns nomes ganham reconhecimento enquanto outros permanecem invisibilizados? Essas perguntas nortearam a pesquisa da capixaba Maria Galacha e deram origem ao livro Arte Contemporânea no Espírito Santo: Gênero, Raça e Instituições, que será lançado no dia 1º de agosto, às 10h, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), em Vitória.





Resultado da dissertação de mestrado da pesquisadora em Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a publicação analisa como instituições culturais, relações de gênero e questões raciais influenciaram a formação da cena artística capixaba ao longo do tempo. Com prefácio da curadora Horrana de Kássia, o livro reúne pesquisa histórica, análise crítica e dados sobre a presença de mulheres e artistas negros em espaços de legitimação da arte.





Segundo Maria Galacha, a investigação nasceu ainda na graduação, a partir de inquietações sobre quem ocupa os espaços culturais no Estado.