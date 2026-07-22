Nova plataforma de arte estreia em Vitória com festival gratuito de música e experimentação

Taças de vidro transformadas em instrumento musical, encontros entre música e programação, performances que misturam som, imagem e tecnologia. Essas são algumas das experiências que chegam a Vitória com a primeira edição do “Festival DESVIO – Música de Invenção”, que acontece entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, com entrada gratuita.





O evento marca também a estreia do DESVIO, nova plataforma de arte dedicada à criação contemporânea e ao encontro entre diferentes linguagens artísticas. A programação será realizada no Teatro Virgínia Tamanini e no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, reunindo artistas do Brasil e do Canadá.





Idealizado pelo diretor multilinguagem Glauber Vianna, o projeto propõe aproximar música, artes visuais, performance, imagem e tecnologia em experiências que escapam dos formatos tradicionais.