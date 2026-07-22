Nova plataforma de arte estreia em Vitória com festival gratuito de música e experimentação

Taças de vidro transformadas em instrumento musical, encontros entre música e programação, performances que misturam som, imagem e tecnologia. Essas são algumas das experiências que chegam a Vitória com a primeira edição do “Festival DESVIO – Música de Invenção”, que acontece entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, com entrada gratuita.
O evento marca também a estreia do DESVIO, nova plataforma de arte dedicada à criação contemporânea e ao encontro entre diferentes linguagens artísticas. A programação será realizada no Teatro Virgínia Tamanini e no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, reunindo artistas do Brasil e do Canadá.
Idealizado pelo diretor multilinguagem Glauber Vianna, o projeto propõe aproximar música, artes visuais, performance, imagem e tecnologia em experiências que escapam dos formatos tradicionais.
O DESVIO nasce como uma plataforma dedicada à invenção, à pesquisa e ao encontro entre artistas e público, por isso o festival inaugura uma ideia muito maior. A música é apenas o primeiro caminho dessa trajetória
Glauber Vianna, diretor do fetival
O diretor esteve anteriormente à frente da direção artística do SOMA, projeto realizado no Theatro Carlos Gomes que reuniu mais de 3 mil pessoas. Ao longo da carreira, Glauber também desenvolveu trabalhos nas áreas de música, artes visuais, teatro, dança e audiovisual.
De taças de vidro à música eletrônica
Mais do que reunir diferentes estilos musicais, a proposta da curadoria é apresentar maneiras pouco convencionais de produzir e experimentar o som. Entre os convidados está o canadense Seulement, cujo trabalho transita entre música eletrônica, tecnologia e performance audiovisual.
Lorena Hollander apresenta uma pesquisa que mistura rock, música eletrônica, improvisação e experimentação, utilizando instrumentos e recursos como voz, koto, sintetizadores, guitarra e beats.
Já Tomás Gleiser parte de um elemento ainda mais inusitado: taças de vidro. O artista transforma os objetos em um instrumento musical contemporâneo, criando uma experiência que estabelece conexões entre tradição e inovação. Matheus Leston, por sua vez, explora as relações entre som, imagem e programação.
Público poderá conversar com os artistas
Além das apresentações, o festival pretende diminuir a distância entre quem cria e quem assiste. Após parte das performances, o público será convidado a participar de conversas sobre os processos criativos e conhecer melhor as pesquisas que deram origem aos trabalhos apresentados.
Segundo Glauber, não é necessário ter qualquer conhecimento prévio sobre música contemporânea ou tecnologia para participar.
Não é preciso conhecer música contemporânea nem entender de tecnologia. Basta estar disposto a viver uma experiência. Se alguém sair do festival um pouco diferente de como entrou, mesmo que de forma sutil, sinto que esse encontro já valeu a pena
O Festival Música de Invenção é a primeira ação do DESVIO, que pretende se estabelecer como uma plataforma permanente de criação e experimentação artística no Espírito Santo.
Confira a programação
28 de julho (terça-feira)
19h30 – Marcus Neves e Glauber Vianna
Local: Teatro Virgínia Tamanini
29 de julho (quarta-feira)
19h30 – Lorena Hollander
Local: Teatro Virgínia Tamanini
30 de julho (quinta-feira)
19h30 – Tomás Gleiser
Local: Teatro Virgínia Tamanini
31 de julho (sexta-feira)
20h – Seulement
Local: Teatro Sesc Glória
1º de agosto (sábado)
18h30 – GEXS
Local: Teatro Sesc Glória
19h30 – Matheus Leston
Local: Teatro Virgínia Tamanini