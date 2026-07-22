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Arte

Nova plataforma de arte estreia em Vitória com festival gratuito de música e experimentação

Primeira edição do "DESVIO – Música de Invenção" terá cinco dias de apresentações, experimentações artísticas e conversas com o público
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 11:34

Lorena Hollander participará do "Festival DESVIO – Música de Invenção"
Lorena Hollander participará do "Festival DESVIO – Música de Invenção" Samantha Garrote

Taças de vidro transformadas em instrumento musical, encontros entre música e programação, performances que misturam som, imagem e tecnologia. Essas são algumas das experiências que chegam a Vitória com a primeira edição do “Festival DESVIO – Música de Invenção”, que acontece entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, com entrada gratuita.


O evento marca também a estreia do DESVIO, nova plataforma de arte dedicada à criação contemporânea e ao encontro entre diferentes linguagens artísticas. A programação será realizada no Teatro Virgínia Tamanini e no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, reunindo artistas do Brasil e do Canadá.


Idealizado pelo diretor multilinguagem Glauber Vianna, o projeto propõe aproximar música, artes visuais, performance, imagem e tecnologia em experiências que escapam dos formatos tradicionais.

Artista Canadense Seulement
Artista Canadense Seulement Divulgação / Festival Desvio

O DESVIO nasce como uma plataforma dedicada à invenção, à pesquisa e ao encontro entre artistas e público, por isso o festival inaugura uma ideia muito maior. A música é apenas o primeiro caminho dessa trajetória

Glauber Vianna, diretor do fetival

O diretor esteve anteriormente à frente da direção artística do SOMA, projeto realizado no Theatro Carlos Gomes que reuniu mais de 3 mil pessoas. Ao longo da carreira, Glauber também desenvolveu trabalhos nas áreas de música, artes visuais, teatro, dança e audiovisual.

De taças de vidro à música eletrônica

Mais do que reunir diferentes estilos musicais, a proposta da curadoria é apresentar maneiras pouco convencionais de produzir e experimentar o som. Entre os convidados está o canadense Seulement, cujo trabalho transita entre música eletrônica, tecnologia e performance audiovisual.


Lorena Hollander apresenta uma pesquisa que mistura rock, música eletrônica, improvisação e experimentação, utilizando instrumentos e recursos como voz, koto, sintetizadores, guitarra e beats.


Já Tomás Gleiser parte de um elemento ainda mais inusitado: taças de vidro. O artista transforma os objetos em um instrumento musical contemporâneo, criando uma experiência que estabelece conexões entre tradição e inovação. Matheus Leston, por sua vez, explora as relações entre som, imagem e programação.

Tomás Gleiser transforma taças de vidro em um instrumento contemporâneo
Tomás Gleiser transforma taças de vidro em um instrumento contemporâneo Larissa Alves

Público poderá conversar com os artistas

Além das apresentações, o festival pretende diminuir a distância entre quem cria e quem assiste. Após parte das performances, o público será convidado a participar de conversas sobre os processos criativos e conhecer melhor as pesquisas que deram origem aos trabalhos apresentados.


Segundo Glauber, não é necessário ter qualquer conhecimento prévio sobre música contemporânea ou tecnologia para participar.

Não é preciso conhecer música contemporânea nem entender de tecnologia. Basta estar disposto a viver uma experiência. Se alguém sair do festival um pouco diferente de como entrou, mesmo que de forma sutil, sinto que esse encontro já valeu a pena


O Festival Música de Invenção é a primeira ação do DESVIO, que pretende se estabelecer como uma plataforma permanente de criação e experimentação artística no Espírito Santo.

Confira a programação

28 de julho (terça-feira)
 19h30 – Marcus Neves e Glauber Vianna
 Local: Teatro Virgínia Tamanini


29 de julho (quarta-feira)
 19h30 – Lorena Hollander
 Local: Teatro Virgínia Tamanini


30 de julho (quinta-feira)
 19h30 – Tomás Gleiser
 Local: Teatro Virgínia Tamanini


31 de julho (sexta-feira)
 20h – Seulement
 Local: Teatro Sesc Glória


1º de agosto (sábado)
 18h30 – GEXS
 Local: Teatro Sesc Glória


19h30 – Matheus Leston
 Local: Teatro Virgínia Tamanini

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