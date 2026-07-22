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Em Guarulhos

Mulher é presa SP sob suspeita de encomendar morte de marido policial

Suspeita de 56 anos foi detida pelo GOE quando se preparava para fugir da região, segundo delegado

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 14:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2026 às 14:04

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (22) uma mulher de 56 anos suspeita de ter encomendado a morte do marido, um policial civil. Ela foi presa por agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando se preparava para fugir, segundo a polícia.


O crime ocorreu em janeiro de 2025, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O policial estava em um estabelecimento comercial quando dois homens entraram no local e dispararam várias vezes contra ele. Os suspeitos foram identificados e presos.


A mulher foi apontada como suspeita de envolvimento no assassinato desde o começo das investigações, segundo o delegado Douglas Torres, do GOE. Ela chegou a ser detida na época do crime, mas foi solta por falta de provas na ocasião.


Equipes da 7ª Delegacia Seccional seguiram com a investigação e reuniram evidências para um novo pedido de prisão à Justiça. A apuração, segundo a polícia, apontou que a suspeita teria contratado os atiradores para matar o marido.


Após a expedição do mandado de prisão, os agentes descobriram que a investigada planejava deixar a região. Ela foi localizada e presa antes da fuga. "O conjunto de indícios do crime sempre apontava para a participação de mais pessoas, dentre elas a própria esposa do policial", afirmou o delegado.


O caso foi registrado como captura de procurado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.

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