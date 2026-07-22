Mulher é presa SP sob suspeita de encomendar morte de marido policial

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (22) uma mulher de 56 anos suspeita de ter encomendado a morte do marido, um policial civil. Ela foi presa por agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais), em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando se preparava para fugir, segundo a polícia.





O crime ocorreu em janeiro de 2025, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O policial estava em um estabelecimento comercial quando dois homens entraram no local e dispararam várias vezes contra ele. Os suspeitos foram identificados e presos.





A mulher foi apontada como suspeita de envolvimento no assassinato desde o começo das investigações, segundo o delegado Douglas Torres, do GOE. Ela chegou a ser detida na época do crime, mas foi solta por falta de provas na ocasião.





Equipes da 7ª Delegacia Seccional seguiram com a investigação e reuniram evidências para um novo pedido de prisão à Justiça. A apuração, segundo a polícia, apontou que a suspeita teria contratado os atiradores para matar o marido.





Após a expedição do mandado de prisão, os agentes descobriram que a investigada planejava deixar a região. Ela foi localizada e presa antes da fuga. "O conjunto de indícios do crime sempre apontava para a participação de mais pessoas, dentre elas a própria esposa do policial", afirmou o delegado.





O caso foi registrado como captura de procurado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.