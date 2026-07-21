RJ antecipa protocolos de calor e chuvas diante da intensificação do El Niño

A Prefeitura do Rio anunciou nesta segunda-feira (20) a antecipação dos protocolos de calor e de chuvas, normalmente acionados apenas no verão, diante da previsão de intensificação do El Niño. O anúncio foi feito no COR (Centro de Operações e Resiliência), na Cidade Nova, com representantes de 11 órgãos municipais e mais de 50 secretarias e agências em estado de alerta.





O El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento atípico das águas do Oceano Pacífico Equatorial, deve se intensificar neste ano e elevar ainda mais as temperaturas e a frequência de temporais no Rio de Janeiro, com efeitos que já devem aparecer na atual estação.





O prefeito Eduardo Cavaliere afirmou que a medida representa uma antecipação da preparação anual para o período mais quente. "Estamos antecipando a preparação que a cidade já faz todos os anos para lidar com o verão", disse. "As águas de março, neste momento, podem estar chegando antes do verão", acrescentou.





Segundo a meteorologista Juliana Hermsdorff, do Sistema Alerta Rio, há 81% de probabilidade de o fenômeno atingir intensidade "muito forte" entre outubro e dezembro.





"O El Niño vai reforçar principalmente essa questão da temperatura, um combustível formador de chuvas intensas aqui na cidade do Rio", afirmou. Ela destacou ainda que as ilhas de calor provocadas pela urbanização, somadas aos maciços e à topografia da cidade, favorecem a formação de temporais.





O subsecretário de Defesa Civil, Rodrigo Gonçalves, informou que as ações previstas para novembro já começaram. "Estamos colocando em alerta máximo todas as secretarias e órgãos que trabalham com prevenção e resposta à cidade do Rio de Janeiro justamente por conta do El Niño", disse.





Segundo ele, o monitoramento será feito pelo COR, que reúne uma estrutura formada por 165 sirenes em 103 comunidades, 116 pluviômetros, dois radares meteorológicos próprios e protocolos para ressacas, interdição de vias e outros eventos climáticos.





A prefeitura também anunciou a antecipação de obras de drenagem, como a primeira fase do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Realengo, inicialmente prevista para 2027, além de intervenções em Acari, Jardim Maravilha, Maré, Rocinha, Complexo do Alemão e Grande Tijuca para ampliar a capacidade de drenagem e reduzir alagamentos.





Sobre o calor extremo, o município informou que continuará aplicando o protocolo criado após 2023, que estabelece cinco níveis de alerta conforme a combinação entre temperatura e umidade.





A partir do nível 4, a prefeitura pode abrir pontos de resfriamento em Clínicas da Família, Naves do Conhecimento e parques, transferir aulas de educação física para locais cobertos, determinar pausas para hidratação de trabalhadores expostos ao sol e até suspender eventos que não adotem medidas de proteção.