Operação mira quadrilha suspeita de roubar medicamentos oncológicos no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza operação na manhã desta terça-feira (21) contra uma quadrilha especializada no roubo e comercialização de medicamentos oncológicos e imunossupressores, que atuava em diversos estados do país. O grupo teria movimentado mais de R$ 33 milhões no período de um ano, segundo a investigação.





São cumpridos dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes e líderes da quadrilha. Até o momento, quatro suspeitos foram presos, de acordo com a

DRFC-CAP (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital), que conduz a ação.





A Operação Metástase cumpre mandados no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, na Baixada Fluminense, além de endereços em São Paulo, Goiás e Pará, com o apoio da polícia de cada estado.





A investigação aponta que a quadrilha é violenta e altamente sofisticada, especializada no roubo desses medicamentos, que têm alto valor de mercado e seriam utilizados tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde. Os remédios roubados eram reinseridos em instituições públicas de saúde de todo o país por meio de processos licitatórios na modalidade de tomada de preços.





Os policiais identificaram diferentes núcleos do grupo criminoso, cada um responsável por uma função: os roubadores; o logístico-financeiro intermediário; o logístico-financeiro final; e o de suporte territorial.





Os policiais constataram ainda a atuação da quadrilha em pelo menos 20 crimes semelhantes nos últimos seis meses e a movimentação de dinheiro por meio da utilização de empresas de fachada.