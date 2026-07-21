Bebê declarado morto é encontrado vivo duas horas depois no interior de São Paulo

Fachada da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro Facebook | Prefeitura de Rio Claro

Um recém-nascido declarado morto na Santa Casa de Rio Claro, no interior de São Paulo , foi encontrado com vida cerca de duas horas após a constatação do óbito. O bebê, identificado pelas iniciais N.G.C.S., voltou a receber cuidados intensivos e foi posteriormente transferido para um hospital de referência.

Segundo a Santa Casa, o menino nasceu em 15 de junho de 2026 e foi internado na UTI Neonatal logo após o parto por apresentar um quadro que exigia cirurgia em uma unidade especializada fora de Rio Claro. O motivo da cirurgia e o nome da unidade de referência não foram divulgados.

Um mês depois, na última quarta-feira (15), o bebê apresentou piora clínica e foi declarado morto. Foi encaminhado a outro setor do hospital, onde aguardaria a retirada pela funerária escolhida pelos pais para o velório e o enterro. Cerca de duas horas após a constatação do óbito, porém, um funcionário da funerária percebeu sinais vitais no recém-nascido e acionou a equipe hospitalar.

Em nota, o hospital afirma que, antes da declaração do óbito, a equipe realizou manobras de reanimação por cerca de 45 minutos, conforme os protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria.

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Depois que perceberam sinais vitais, o recém-nascido foi reavaliado, readmitido na UTI Neonatal da Santa Casa e voltou a receber cuidados intensivos. Na manhã de 17 de julho, foi transferido para o hospital de referência que já aguardava sua chegada para dar continuidade ao tratamento.

A Santa Casa diz que "todos os protocolos técnicos e legais para a constatação do óbito foram rigorosamente cumpridos" e diz não ter havido "qualquer falha assistencial".

A instituição afirma ainda que dispõe de UTI Neonatal equipada e de equipe capacitada e informa que a médica responsável pela reanimação atua há 14 anos na neonatologia.