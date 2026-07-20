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Abandono de incapaz

Recém-nascido é encontrado em lixeira de hospital no interior de São Paulo

O caso aconteceu no domingo (19), em Sorocaba (SP). O bebê foi encontrado com vida no banheiro feminino

Publicado em 20 de Julho de 2026 às 09:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2026 às 09:31
Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Conjunto Hospitalar de Sorocaba Divulgação
Um recém-nascido foi encontrado numa lixeira de um hospital em Sorocaba, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Militar. A corporação informou que o bebê foi levado com vida ao CHS (Conjunto Hospitalar de Sorocaba).

O que aconteceu 

Bebê foi achado no banheiro feminino do Pronto-Socorro de um hospital particular na Vila Jardini, zona oeste da cidade, na tarde de hoje. A PM informou que recebeu um chamado pelo 190 e encontrou o recém-nascido já sob cuidados médicos.
Hospital Evangélico de Sorocaba confirmou que sua equipe prestou os primeiros atendimentos ao bebê. Em nota, a unidade afirmou que o recém-nascido recebeu "todos os cuidados de emergência necessários" antes da transferência ao CHS.
Polícia investiga a suspeita de que o bebê seja filho de uma paciente menor de idade atendida no hospital. Familiares da jovem negaram que ela seja a mãe, e exames médicos serão solicitados para confirmar se ela é a mãe do bebê.
Conselho Tutelar e delegado de plantão foram acionados para registrar a ocorrência. Policiais levaram a possível mãe e os responsáveis pela jovem ao distrito policial, e a Polícia Civil investiga o caso.

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