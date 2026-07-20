Recém-nascido é encontrado em lixeira de hospital no interior de São Paulo

Conjunto Hospitalar de Sorocaba Divulgação

Um recém-nascido foi encontrado numa lixeira de um hospital em Sorocaba, no interior de São Paulo , segundo a Polícia Militar. A corporação informou que o bebê foi levado com vida ao CHS (Conjunto Hospitalar de Sorocaba).

O que aconteceu

Bebê foi achado no banheiro feminino do Pronto-Socorro de um hospital particular na Vila Jardini, zona oeste da cidade, na tarde de hoje. A PM informou que recebeu um chamado pelo 190 e encontrou o recém-nascido já sob cuidados médicos.

Hospital Evangélico de Sorocaba confirmou que sua equipe prestou os primeiros atendimentos ao bebê. Em nota, a unidade afirmou que o recém-nascido recebeu "todos os cuidados de emergência necessários" antes da transferência ao CHS.

Polícia investiga a suspeita de que o bebê seja filho de uma paciente menor de idade atendida no hospital. Familiares da jovem negaram que ela seja a mãe, e exames médicos serão solicitados para confirmar se ela é a mãe do bebê.