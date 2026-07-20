Vídeo mostra carro descendo ladeira em alta velocidade antes de atingir igreja em Vila Velha

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento (veja acima) em que um carro desce uma ladeira em alta velocidade e perde o controle da direção antes de atingir outro veículo e parar na entrada da Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Garoto, em Vila Velha. O acidente aconteceu na noite de domingo (19).





Segundo moradores, o veículo, um Volkswagen Up, descia a Rua Jorge Tavares quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu em um carro que estava estacionado e ambos foram parar no acesso à igreja. O acidente foi registrado às 18h43.





Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, no Volkswagen Up estavam um casal e duas crianças. Uma mulher precisou ser encaminhada a um hospital. O estado de saúde dela não foi informado.





Ainda de acordo com moradores, só houve celebração na igreja na manhã de domingo. No momento do acidente a igreja estava fechada.





Na manhã desta segunda-feira (20), os dois veículos ainda permaneciam no local.





* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.