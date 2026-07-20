Jovem de 28 anos é morto a tiros em Nova Almeida, na Serra

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na noite de domingo (19), às 18h43, no bairro Garoto, em Vila Velha. Os veículos caíram na entrada da Igreja Nossa Senhora das Graças.
Segundo moradores, um dos automóveis, um Volkswagen Up, teria descido a ladeira da Rua Jorge Tavares em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção, atingiu outro carro que estava estacionado e ambos foram parar no acesso à igreja.
Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, no veículo que desceu a ladeira estavam uma enfermeira, o marido dela e os dois filhos do casal, de 12 e 8 anos. Os dois adultos ficaram feridos, mas as crianças não se machucaram.
A família foi retirada do carro por pessoas que vivem na região e prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento. A motorista precisou passar a noite em observação no hospital após bater a cabeça durante o acidente. O marido recebeu atendimento, mas não precisou ficar internado.
De acordo com moradores, só houve celebração na igreja na manhã de domingo. No momento do acidente a igreja estava fechada.
Na manhã desta segunda-feira (20), os dois veículos foram retirados com a ajuda de um guincho.
* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.