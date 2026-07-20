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Região de Nova Almeida

Jovem de 28 anos é morto a tiros em Nova Almeida, na Serra

Publicado em

20 jul 2026 às 15:19

Um jovem de 28 anos foi morto a tiros no bairro Parque das Gaivotas, na região de Nova Almeida, na Serra, na madrugada desta segunda-feira (20). Uma testemunha contou à Polícia Militar que suspeitos teriam passado em uma caminhonete, por volta das 3h da madrugada, e atirado na direção do homem. 


A identidade da vítima não foi divulgada. A perícia da Polícia Científica foi acionada e, até a publicação desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento na Polícia Civil.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Veja vídeo

Jovem fica ferida em acidente entre moto e carro na BR 101 em Anchieta

Publicado em 20/07/2026 às 11:39

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida em um acidente envolvendo um carro na manhã desta segunda-feira (20), no trevo de acesso a Piúma, em frente a uma lanchonete, no km 371 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida. O vídeo mostra o carro saindo da pista quando a motociclista atinge a traseira do veículo e cai na rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.


De acordo com a concessionária Ecovias Capixaba, a motociclista foi resgatada em estado médio de gravidade. Para o atendimento, foram mobilizados um veículo de inspeção, uma ambulância e um guincho da concessionária, além de equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente não provocou interdição do tráfego na rodovia.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Linha férrea

Motociclista morre após ser atingido por trem em Colatina

Publicado em 20/07/2026 às 11:20

Um motociclista de 38 anos, identificado como Pierre dos Santos Martins, morreu após ser atingido por um trem no bairro Maria Ortiz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (19). Segundo a Polícia Militar, o maquinista relatou que avistou a vítima sobre a linha férrea durante o deslocamento da composição. Ao perceber a situação de risco, ele acionou o freio de emergência e os sinais sonoros.


Ainda conforme a corporação, quando o trem já se aproximava, a vítima tentou retirar a motocicleta da linha férrea, mas não conseguiu concluir a manobra a tempo. O maquinista informou que, em razão do peso da composição e da distância necessária para a frenagem, não foi possível evitar a colisão.


Após o acidente, o maquinista foi submetido aos procedimentos de praxe e, segundo a Polícia Militar, não apresentava sinais de embriaguez, confusão mental ou alteração da capacidade psicomotora. A motocicleta da vítima foi removida por um guincho e encaminhada a um pátio credenciado, pois estava com o licenciamento em atraso.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.  


A reportagem de A Gazeta procurou a Vale, responsável pela linha férrea, e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Motociclista morre após ser atingido por picape em trevo de Iriri, em Anchieta

Publicado em 20/07/2026 às 10:42

Um motociclista de 46 anos morreu após ser atingido por uma picape próximo ao trevo de acesso ao balneário de Iriri, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (18). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos.


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram quando uma Fiat Strada sai de um posto de combustíveis, acessa a pista e atinge a motocicleta.


De acordo com a Polícia Militar, o motorista da picape relatou que parou na faixa obrigatória, conferiu os dois lados da via e manobrou no sentido Piúma. Ele contou que não viu a moto se aproximando, somente sentiu o impacto. O homem não se feriu, permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

 

O motociclista recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao hospital, onde morreu. Segundo a Polícia Científica, o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde de domingo (19). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para os procedimentos de praxe.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas.

Motociclista morre após ser atingido por carro em Anchieta
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Igreja católica é invadida e hóstias são furtadas de sacrário em Pancas

Publicado em 20/07/2026 às 08:55

Uma igreja católica foi invadida e teve hóstias furtadas do sacrário na comunidade de Córrego Santa Ana, em Lajinha, distrito de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu entre a noite de quinta-feira (16) e a madrugada de sexta-feira (17).


De acordo com a Paróquia Santa Luzia, criminosos entraram no templo e levaram apenas as hóstias que estavam no sacrário. O caso foi descoberto por uma funcionária da igreja, que, ao chegar ao local para realizar a limpeza, percebeu que o sacrário havia sido violado. A paróquia não informou detalhes sobre como a invasão ocorreu.


Em nota, a Paróquia Santa Luzia manifestou profunda tristeza diante do ocorrido e informou que as autoridades competentes foram acionadas. A instituição também afirmou que as medidas cabíveis serão adotadas.


Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Pancas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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A Prefeitura de Pancas informou que não houve registro de ferimentos graves.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja

Vídeo mostra carro descendo ladeira em alta velocidade antes de atingir igreja em Vila Velha

Publicado em 20/07/2026 às 08:04

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento (veja acima) em que um carro desce uma ladeira em alta velocidade e perde o controle da direção antes de atingir outro veículo e parar na entrada da Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Garoto, em Vila Velha. O acidente aconteceu na noite de domingo (19).


Segundo moradores, o veículo, um Volkswagen Up, descia a Rua Jorge Tavares quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu em um carro que estava estacionado e ambos foram parar no acesso à igreja. O acidente foi registrado às 18h43. 


Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, no Volkswagen Up estavam uma enfermeira, o marido dela e os dois filhos do casal, de 12 e 8 anos. Os dois adultos ficaram feridos, mas as crianças não se machucaram.


A família foi retirada do carro por pessoas que vivem na região e prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento. A motorista precisou passar a noite em observação no hospital após bater a cabeça durante o acidente. O marido recebeu atendimento, mas não precisou ficar internado.


Ainda de acordo com moradores, só houve celebração na igreja na manhã de domingo. No momento do acidente a igreja estava fechada.


Na manhã desta segunda-feira (20), os dois veículos foram retirados do local por um guincho. 


* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta. 

Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha
Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha Alberto Borém
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Bairro Garoto

Carro desce ladeira, bate em outro e os dois caem na entrada de igreja em Vila Velha

Publicado em 20/07/2026 às 06:41

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na noite de domingo (19), às 18h43, no bairro Garoto, em Vila Velha. Os veículos caíram na entrada da Igreja Nossa Senhora das Graças.


Segundo moradores, um dos automóveis, um Volkswagen Up, teria descido a ladeira da Rua Jorge Tavares em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção, atingiu outro carro que estava estacionado e ambos foram parar no acesso à igreja.


Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, no veículo que desceu a ladeira estavam uma enfermeira, o marido dela e os dois filhos do casal, de 12 e 8 anos. Os dois adultos ficaram feridos, mas as crianças não se machucaram.


A família foi retirada do carro por pessoas que vivem na região e prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento. A motorista precisou passar a noite em observação no hospital após bater a cabeça durante o acidente. O marido recebeu atendimento, mas não precisou ficar internado.


De acordo com moradores, só houve celebração na igreja na manhã de domingo. No momento do acidente a igreja estava fechada. 


Na manhã desta segunda-feira (20), os dois veículos foram retirados com a ajuda de um guincho.


* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta. 

Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha
Dois carros caem na entrada de igreja em Vila Velha Alberto Borém
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Estradas

Professor morre após acidente entre duas motocicletas em São Mateus

Publicado em 19/07/2026 às 16:27

Um professor de 48 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na manhã deste domingo (19), na Rodovia ES-381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Agnaldo Nunes Rodrigues. O passageiro da motocicleta em que ele estava também ficou ferido.


De acordo com a Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta Honda CG e uma Honda Fan 160. Conforme relato do condutor da Honda CG, ele seguia pela rodovia no sentido São Mateus–Nova Venécia quando a Honda Fan, que trafegava na mesma direção, colidiu na traseira de sua motocicleta. Ainda segundo o motociclista, ele conseguiu manter o controle do veículo, enquanto a Honda Fan perdeu a estabilidade, fazendo com que o professor, que a conduzia, e o passageiro fossem arremessados ao solo.


As duas vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares. Agnaldo, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Ainda de acordo com a PM, o condutor da Honda CG realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.


A Polícia Científica informou que o corpo do professor foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
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Incêndio atinge mata próxima à Eames, em Vila Velha

Publicado em 19/07/2026 às 15:59

Um novo incêndio em vegetação foi registrado em Vila Velha, na Grande Vitória, no fim da manhã deste domingo (19). As chamas começaram por volta das 11 horas e atingiram uma área de mata próxima à Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), na Prainha.


Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros está no local, e a ocorrência segue em andamento.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Violência

Homem é encontrado morto dentro de kitnet em São Mateus

Publicado em 19/07/2026 às 15:18

Um homem foi encontrado morto na tarde deste sábado (18) dentro de uma kitnet no bairro Ideal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima apresentava perfurações provocadas por arma branca e diversos cortes pelo corpo, indicando que houve luta corporal antes do crime.


De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do imóvel informou que o homem era natural de Salvador (BA) e havia alugado a kitnet há cerca de cinco meses. Segundo ele, aproximadamente 15 dias antes do crime, a vítima passou a dividir o imóvel com um amigo e eram frequentes as discussões entre os dois.


Quando a PM chegou ao local, a vítima foi encontrada sem vida, caída próxima à janela.  A arma utilizada no homicídio não foi localizada, assim como o suspeito do crime.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Norte do ES

Acidente entre três carros deixa quatro pessoas feridas na BR 101, em Conceição da Barra

Publicado em 19/07/2026 às 12:31

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros no km 37 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 19h50 de sábado (18), e a pista ficou totalmente interditada até as 21h20, quando foi liberada. 

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, três vítimas tiveram ferimentos leves e uma foi socorrida no local em estado médio de gravidade. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente. 

Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, ambulância e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi

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