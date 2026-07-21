Velhos amigos, novos encontros e vivas memórias

Tenho encontrado, muitos anos depois, amigos históricos perambulando pelos points principais das minhas redondezas na Praia do Canto, principalmente. Que bom.





Estava outro dia passeando no Centro da Praia, onde elaboro há muitas dezenas de anos minhas concepções e prática de Psiquiatria, Psicanálise, essas coisas. Mantenho, assim, um consultório específico, que eu espero ser cada vez menor e melhor. Então, dei de cara com um Menino de JEC - Juventude Estudantil Católica, Carlos Magno Cardoso. O mesmo de sempre.





Aproveitei para recordar os demais comprometidos com Deus nos anos 60, acho. Queríamos salvar o mundo da indiferença entre as pessoas. Acho que conseguimos pelo menos dentro de nós, tomara.