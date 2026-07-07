A graça escondida por trás dos apelidos

É muita responsabilidade, não parece, escolher um nome para alguém que chega neste mundo de Deus. Nome do pai, da mãe, homenagem do padre da paróquia, de um santo protetor, do professor, da família, ídolos de futebol (aliás está na moda), artistas de cinema e televisão e até junção de nomes. Nessa modalidade de escolha vale tudo. A senhora aí é capaz de conhecer muita gente cujo nome nem sabe de onde saiu. Quase todos.





Um batismo em qualquer religião vem do fundo da alma, é difícil saber, mas é possível deduzir, como quer fazer a IA e seus finitos seguidores.





Nós já concordamos aqui nessas mal traçadas que a revolucionária Inteligência Artificial (IA para os íntimos} acumula mas não pensa. Não entende piada, por exemplo. O humor, a alegria, a música, preenchem a necessidade do viver, ou no mínimo o simbolizam.





Foi aí que nasceram os apelidos.