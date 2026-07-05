Mbappé resolve, França vence Paraguai e vai às quartas de final da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A retranca do Paraguai deu muito trabalho, mas a França contou, mais uma vez, com a estrela de Kylian Mbappé para vencer por a 1 a 0 neste sábado (4), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e avançar às quartas de final da Copa do Mundo. De pênalti, o gol leva o atacante ao topo da artilharia nesta edição, ao lado do argentino Lionel Messi, com sete tentos cada um.









Os franceses fazem o primeiro jogo da próxima fase eliminatória na próxima quinta-feira (9), às 17h, em Boston, contra Marrocos, que venceu o Canadá por 3 a 0 mais cedo neste sábado. A partida foi antecedida por uma cerimônia dedicada ao feriado de 4 de Julho, que marca a data da independência dos Estados Unidos há 250 anos.





A atriz e cantora Idina Menzel cantou o hino americano, o grupo filadelfiano The Roots se apresentou e os fogos azuis, vermelhos e brancos serviram também como uma celebração a franceses e paraguaios, que compartilham com americanos as mesmas cores em suas bandeiras.





Veja as estatísticas de Paraguai x França Com a bola rolando sob uma temperatura que beirou os 40ºC, confirmou-se o cenário já esperado de ataque contra defesa.





Vindo de conseguir uma eliminação histórica sobre a Alemanha nos pênaltis, o Paraguai se apresentou em um esquema com cinco defensores, e a França dominou as ações perto de sua área ofensiva, teve quase 80% de posse no primeiro tempo e sufocou a troca de passes dos adversários.





Apesar do domínio da bola, os favoritos não criaram na etapa inicial jogadas que levaram perigo ao goleiro Orlando Gill, herói da classificação paraguaia na fase de 32.





Os paraguaios marcavam bem e apostavam em contra-ataques nas poucas oportunidades que tinham, mas sem sucesso para sustentar a posse de bola. No esquema 5-4-1, restavam principalmente a Enciso (autor do gol paraguaio contra a Alemanha) as tentativas de criar jogadas em direção ao gol de Mike Maignan.

A França finalmente obrigou Gill a trabalhar aos 9min do segundo tempo, com chute colocado de Koné.





O argentino Gustavo Alfaro, treinador do Paraguai, decidiu trocar defensor por defensor (Canale no lugar de Alderete, que saiu lesionado) e depois mexer na frente: colocou Caballero para a saída de Enciso.

Didier Deschamps, na sequência, também fez uma substituição ofensiva, substituindo Barcola por Doué. Os dois são colegas de PSG.





Doué precisou de apenas quatro minutos para mudar o jogo. Entrou na área, driblou duas vezes e sofreu falta, confirmada posteriormente após revisão do VAR.





Com tranquilidade, Mbappé assumiu a cobrança de pênalti para converter e inaugurar o placar, aos 24min. Com sete gols nesta Copa, o capitão francês alcançou Lionel Messi na artilharia.





Os dois também estão no topo do ranking de jogadores que mais marcaram na história do torneio: o argentino balançou as redes 20 vezes, e o francês segue logo atrás, com 19.





O jogo teve poucos lances de emoção após a abertura do marcador, com princípios de confusão entre as equipes como alguns dos momentos mais emocionantes do segundo tempo.





Mbappé ainda chegou mais uma vez, parando em defesa de Gill, mas ao final da partida a seleção francesa mais valorizava a posse de bola do que se esforçava para furar novamente a zaga paraguaia.





O placar de 1 a 0 repete o do último encontro entre os países em Copas, em 1998, também nas oitavas de final. Na ocasião, Laurent Blanc marcou no final da prorrogação o "gol de ouro", que encerrava o confronto.