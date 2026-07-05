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  • Motorista foge após bater em árvore e outro carro atinge viatura da PM em Piúma
Dois acidentes em sequência

Motorista foge após bater em árvore e outro carro atinge viatura da PM em Piúma

Primeiro, um motorista perdeu o controle da direção, bateu e fugiu. Durante a remoção do veículo, outro condutor, que apresentava sinais de embriaguez, atingiu uma viatura e acabou detido

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 15:11

Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

05 jul 2026 às 15:11
Após perder o controle do carro e bater numa árvore, o motorista fugiu do local
Após perder o controle do carro e bater numa árvore, o motorista fugiu do local Leitor A Gazeta

Um motorista bateu contra uma árvore depois de perder o controle da direção no bairro Niterói, em Piúma, na manhã deste domingo (5). Enquanto a Polícia Militar (PM) atuava na ocorrência e providenciava a remoção do veículo, um segundo acidente foi registrado: outro carro bateu na traseira da viatura policial. O condutor apresentava sinais de embriaguez, fez o teste do bafômetro e acabou levado para a delegacia.

No primeiro acidente, a equipe do Samu constatou que o motorista sofreu uma lesão na cabeça  devido ao impacto contra o para-brisa. No entanto, ele fugiu antes que o atendimento fosse concluído.

Segundo a PM, como o condutor já havia deixado o local, os policiais providenciavam a guia para a remoção do veículo quando outro motorista, que trafegava acima da velocidade permitida para a via, bateu na traseira da viatura.

Ainda de acordo com a corporação, o local estava devidamente sinalizado com cones, as luzes da viatura e do veículo de emergência ligadas, mas o motorista não percebeu. Durante a abordagem, os policiais observaram sinais de embriaguez, e o condutor aceitou, inicialmente, fazer o teste do bafômetro.


Em nota, a PM informou que, ao longo da abordagem, o motorista, que confessou ter ingerido bebida alcoólica em uma festa, passou a resistir à continuidade do teste.


Pouco depois, ele alegou estar passando mal e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Piúma. Na unidade de saúde, aceitou realizar novamente o teste do bafômetro, que teve resultado positivo. Em seguida, foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim.

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