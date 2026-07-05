Motorista foge após bater em árvore e outro carro atinge viatura da PM em Piúma

Um motorista bateu contra uma árvore depois de perder o controle da direção no bairro Niterói, em Piúma, na manhã deste domingo (5). Enquanto a Polícia Militar (PM) atuava na ocorrência e providenciava a remoção do veículo, um segundo acidente foi registrado: outro carro bateu na traseira da viatura policial. O condutor apresentava sinais de embriaguez, fez o teste do bafômetro e acabou levado para a delegacia.



No primeiro acidente, a equipe do Samu constatou que o motorista sofreu uma lesão na cabeça devido ao impacto contra o para-brisa. No entanto, ele fugiu antes que o atendimento fosse concluído.



Segundo a PM, como o condutor já havia deixado o local, os policiais providenciavam a guia para a remoção do veículo quando outro motorista, que trafegava acima da velocidade permitida para a via, bateu na traseira da viatura.





Ainda de acordo com a corporação, o local estava devidamente sinalizado com cones, as luzes da viatura e do veículo de emergência ligadas, mas o motorista não percebeu. Durante a abordagem, os policiais observaram sinais de embriaguez, e o condutor aceitou, inicialmente, fazer o teste do bafômetro.





Em nota, a PM informou que, ao longo da abordagem, o motorista, que confessou ter ingerido bebida alcoólica em uma festa, passou a resistir à continuidade do teste.





Pouco depois, ele alegou estar passando mal e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Piúma. Na unidade de saúde, aceitou realizar novamente o teste do bafômetro, que teve resultado positivo. Em seguida, foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim.