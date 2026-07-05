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Uso de drogas

Filho agride a mãe e a companheira dela dentro de casa em Vila Velha

A mãe dele, de 64 anos, pediu uma medida protetiva de urgência após ser agredida no sábado (4)

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 13:59

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 jul 2026 às 13:59
Filho destruiu a casa onde a mãe mora com a companheira em Vila Velha
Filho destruiu a casa onde a mãe mora com a companheira em Vila Velha Arquivo pessoal

Um homem de 37 anos agrediu a mãe, de 64 anos, e a companheira dela dentro de casa em Ataíde, Vila Velha, no sábado (4). Uma das vítimas conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, e contou que ele deu tapas no rosto da mãe, disse que ia matá-la e utilizou cerâmica para machucá-las.


Conforme relato da companheira, ele também destruiu a casa. Imagens mostram objetos quebrados, como ventilador e uma televisão. Toda a situação teria acontecido por causa do vício dele em drogas. As vítimas solicitaram que não fossem identificadas. 


“Ele falou que queria vender uma balança; deve ser um negócio de droga. Só que eu disse que não tinha visto isso em casa. Aí ele disse que precisava de R$ 20 para completar um dinheiro. A mãe dele estava deitada, ele deu alguns tapas na cara dela e ela foi lá para fora. Toda vez é assim, é isso desde os 14 anos de idade", contou a companheira.

Com as agressões, a mãe chamou a Polícia Militar. De acordo com a corporação, o homem estava em cima da casa, com sinais de efeito de entorpecente, quando a equipe chegou. Ele confirmou aos militares a versão da mãe. Os dois foram encaminhados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.


Na unidade policial, a mãe solicitou medida protetiva de urgência contra o filho, segundo a PM. A Polícia Civil também foi demandada para mais informações. Se houver retorno, este texto será atualizado.

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