Filho agride a mãe e a companheira dela dentro de casa em Vila Velha

Um homem de 37 anos agrediu a mãe, de 64 anos, e a companheira dela dentro de casa em Ataíde, Vila Velha, no sábado (4). Uma das vítimas conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, e contou que ele deu tapas no rosto da mãe, disse que ia matá-la e utilizou cerâmica para machucá-las.





Conforme relato da companheira, ele também destruiu a casa. Imagens mostram objetos quebrados, como ventilador e uma televisão. Toda a situação teria acontecido por causa do vício dele em drogas. As vítimas solicitaram que não fossem identificadas.





“Ele falou que queria vender uma balança; deve ser um negócio de droga. Só que eu disse que não tinha visto isso em casa. Aí ele disse que precisava de R$ 20 para completar um dinheiro. A mãe dele estava deitada, ele deu alguns tapas na cara dela e ela foi lá para fora. Toda vez é assim, é isso desde os 14 anos de idade", contou a companheira.