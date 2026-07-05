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PM é baleado em ataque a tiros dentro de condomínio em Cariacica

Seis suspeitos começaram a disparar contra os policiais na madrugada de domingo (5)

Publicado em 05 de Julho de 2026 às 11:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2026 às 11:52
Residencial Limão, localizado no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica
Residencial Limão, localizado no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. Diony Silva

Um policial militar foi baleado na coxa esquerda durante um ataque a tiros no Residencial Limão, no bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o agente participava de um patrulhamento na região quando seis homens começaram a disparar contra a equipe na madrugada de domingo (5). 


O militar foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não corre risco de morte, conforme a corporação. A PM também informou que a área é conhecida pelo intenso tráfico de drogas e por ser reduto de integrantes da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV).


O conjunto habitacional também foi alvo de disputa judicial. Isso porque o condomínio faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, mas foi ocupado em 2022, durante a paralisação das obras.

Homens armados

Antes dos disparos contra os militares, a Força Tática da 16ª Companhia Independente esteve no condomínio de forma motorizada na noite de sábado (4), por volta de 20h30, após denúncias de homens armados andando pelo local. 


Nesta primeira patrulha, os suspeitos conseguiram fugir, de acordo com a PM. À 0h30, um novo chamado sobre a mesma situação levou os agentes de volta ao conjunto habitacional. Na segunda ida, a equipe decidiu ir a pé para realizar abordagem.


Conforme a polícia, quando estavam próximos a um campo de futebol, dois homens no telhado de um dos prédios começaram a atirar contra a equipe. Em seguida, um grupo com quatro homens chegou a pé, também disparando contra os militares. 


Após troca de tiros com a corporação, eles fugiram para um dos imóveis. Nenhum deles foi encontrado até a publicação da reportagem.


Nos locais do confronto, policiais encontraram estojos de munição, sendo alguns de calibres .9 e .380 mm no telhado e outros de tipos diferentes em terra, que não foram especificados pela PM. O material apreendido foi recolhido seguindo os procedimentos da cadeia de custódia e encaminhado à 4ª Delegacia Regional. A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes.

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