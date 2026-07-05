PM é baleado em ataque a tiros dentro de condomínio em Cariacica

Antes dos disparos contra os militares, a Força Tática da 16ª Companhia Independente esteve no condomínio de forma motorizada na noite de sábado (4), por volta de 20h30, após denúncias de homens armados andando pelo local.





Nesta primeira patrulha, os suspeitos conseguiram fugir, de acordo com a PM. À 0h30, um novo chamado sobre a mesma situação levou os agentes de volta ao conjunto habitacional. Na segunda ida, a equipe decidiu ir a pé para realizar abordagem.





Conforme a polícia, quando estavam próximos a um campo de futebol, dois homens no telhado de um dos prédios começaram a atirar contra a equipe. Em seguida, um grupo com quatro homens chegou a pé, também disparando contra os militares.





Após troca de tiros com a corporação, eles fugiram para um dos imóveis. Nenhum deles foi encontrado até a publicação da reportagem.





Nos locais do confronto, policiais encontraram estojos de munição, sendo alguns de calibres .9 e .380 mm no telhado e outros de tipos diferentes em terra, que não foram especificados pela PM. O material apreendido foi recolhido seguindo os procedimentos da cadeia de custódia e encaminhado à 4ª Delegacia Regional. A Polícia Civil foi demandada para mais detalhes.