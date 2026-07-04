Mulher morre ao bater com moto em caminhonete em Itaguaçu

Uma mulher de 48 anos morreu ao bater com a moto em uma caminhonete, na manhã deste sábado (4), no bairro Palmeira de Santa Joana, em Itaguaçu, na Região Central Serrana do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do carro envolvido no acidente contou que a vítima foi arremessada ao bater na traseira do seu veículo. Devido ao impacto, a vítima teve diversos ferimentos. Ela foi atendida pelo Samu/192, mas não resistiu e morreu no local.
O condutor da caminhonete não se feriu. Ele permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso ainda está em andamento pela PM e será, depois, encaminhado ao plantão da Delegacia de Colatina. Somente após os militares terminarem a ocorrência e a realização de oitivas, o órgão terá informações sobre os procedimentos adotados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O nome da vítima não foi revelado pelas autoridades.