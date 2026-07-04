Marrocos derruba primeiro anfitrião e vai às quartas de final da Copa

Marrocos sofreu, mas venceu o Canadá por 3 a 0 no primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Mundo 2026, neste sábado (4), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. Os canadenses entraram na partida com uma estratégia de forte marcação e pressão na saída de bola. O esquema funcionou tão bem que Marrocos só conseguiu chutar uma bola no gol durante todo o primeiro tempo.
O mapa de calor da equipe mostra a pressão: eles tocavam a bola na zaga, mas não conseguiram chegar bem ao ataque. Pesou a lesão de Saibari, que deixou o campo chorando aos 21 minutos. O atacante é o artilheiro de Marrocos no torneio, com três gols, e comandava as ações de ataque nos últimos jogos.
Pressionando bem a defesa africana na saída de bola, os canadenses conseguiram uma boa chance com Oluwaseyi, aos 10 minutos. Outras duas finalizações saíram em cobranças de escanteio, sem muito perigo. Assim, o primeiro tempo terminou morno, com pouco ataque e muita marcação cerrada: o Canadá fez 15 faltas no período, ante 5 de Marrocos, que não conseguiu jogar tanto quanto se esperava.
No início do segundo tempo, falta marcada para os marroquinos à direita da grande área canadense. Hakimi cobrou tocando para Ounahi, que bateu de primeira na entrada da área, desprotegida, e abriu o placar para os Leões do Atlas na segunda finalização da equipe em toda a partida.
A partir do gol, o jogo se inverteu. Marroquinos, que dominavam a posse, passaram a jogar no contra-ataque, enquanto os marcadores canadenses precisaram rodar bola para criar alguma chance de empate. Mas os anfitriões não conseguiram ameaçar. Avançando pelo campo, deram a Marrocos exatamente o que queriam: um contra-ataque para matar o jogo. Talbi roubou a bola e correu até tocar para Brahim Diaz, que invadiu a área e tocou para Ounahi, à direita da marca do pênalti, marcar outra vez e assegurar a vitória com um golaço.
No fim, o Canadá insistiu com cruzamentos na área, mas pouco ameaçou a meta africana.
Ainda deu tempo de os africanos marcarem o terceiro: já nos acréscimos, Rahimi, o substitutio de Slibari, aproveitou o contra-ataque para tocar na saída do goleiro canadense e dar números finais à partida. Agora, com a possibilidade de perder Saibari, Marrocos aguarda o duelo entre França e Paraguai, às 18h, que define seu adversário nas quartas de final.