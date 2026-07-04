Motor perde força e navio bate em outra embarcação no Porto de Vitória

Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo marido, de 24, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pela sogra, que conseguiu interromper as agressões.





A sogra relatou aos policiais que, ao chegar ao local, viu o filho desferindo golpes de faca contra a nora. Diante da situação, entrou em luta corporal com ele e conseguiu retirar a faca da mão do rapaz. Com a chegada de testemunhas, o suspeito fugiu e não foi localizado.





De acordo com a PM, familiares informaram que o jovem estaria em surto e sem fazer uso da medicação prescrita para tratamento de transtornos mentais. A vítima foi socorrida pela sogra e levada ao Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde dela.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno sobre o caso.