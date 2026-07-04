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Vila Velha

Motor perde força e navio bate em outra embarcação no Porto de Vitória

Publicado em

04 jul 2026 às 18:16

Um navio de pequeno porte perdeu força no motor e acabou batendo em outra embarcação atracada no Cais de Capuaba, em Vila Velha, na manhã deste sábado (4). Segundo a Vports, concessionária do Porto de Vitória, a colisão foi leve, não compremeteu as operações nem deixou vítimas. 


De acordo com a autoridade portuária, as circunstâncias e os detalhes do incidente serão investigados pelos órgãos competentes. Não há informações de quais empresas estão envolvidas na ocorrência.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Prejuízo

Bandido furta picolés e notebook após quebrar vidraça de sorveteria em Linhares

Publicado em 04/07/2026 às 18:06
Vidro estilhaçado após furto da sorveteria Vanda Alves

Um bandido quebrou a vidraça de uma sorveteria, na madrugada deste sábado (4), em Linhares, Litoral Norte capixaba, furtando do local picolés e um notebook. O arrombamento aconteceu por volta das 4h30 da manhã, no bairro Lagoa do Meio, na região central da cidade.


Os proprietários do estabelecimento encontraram sangue no local e acreditam que as marcas podem ser do criminoso. Os empresários ainda não estimaram os valores do prejuízo nem calcularam quantos picolés foram levados.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e com a Polícia Civil (PC) para apurar mais detalhes da ocorrência, mas ainda não obteve retorno.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Muitos ferimentos

Mulher morre ao bater com moto em caminhonete em Itaguaçu

Publicado em 04/07/2026 às 16:19
Rabecão da Polícia Científica de Colatina Heriklis Douglas

Uma mulher de 48 anos morreu ao bater com a moto em uma caminhonete, na manhã deste sábado (4), no bairro Palmeira de Santa Joana, em Itaguaçu, na Região Central Serrana do Espírito Santo.


De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do carro envolvido no acidente contou que a vítima foi arremessada ao bater na traseira do seu veículo. Devido ao impacto, a vítima teve diversos ferimentos. Ela foi atendida pelo Samu/192, mas não resistiu e morreu no local.

O condutor da caminhonete não se feriu. Ele permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimentos. 

A Polícia Civil (PC) informou que o caso ainda está em andamento pela PM e será, depois, encaminhado ao plantão da Delegacia de Colatina. Somente após os militares terminarem a ocorrência e a realização de oitivas, o órgão terá informações sobre os procedimentos adotados.


O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O nome da vítima não foi revelado pelas autoridades.

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
No domingo (5)

Farol Santa Luzia fecha mais cedo por causa de jogo do Brasil

Publicado em 03/07/2026 às 17:45
Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, Vila Velha
Farol de Santa Luzia, na Praia da Costa, Vila Velha Fernando Madeira

O Farol Santa Luzia, na Praia da Costa, em Vila Velha, terá o horário de funcionamento alterado neste domingo (5) por causa do jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a visitação será encerrada às 13h. 


O atrativo permanece fechado às segundas-feiras e voltará a funcionar normalmente a partir de terça-feira (7), das 8h30 às 16h30. A entrada do último grupo de visitantes será permitida até as 16h30.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Homem é atacado com tesoura em frente a supermercado na Serra

Publicado em 03/07/2026 às 17:12

Um homem foi ferido com uma tesoura em frente a um supermercado, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que foi atacada após abordar três homens que ameaçavam clientes na porta do estabelecimento.


Após a agressão, os suspeitos fugiram. A vítima procurou por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. 


A Polícia Civil informou que o fato foi registrado como lesão corporal pelo plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa.

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Redação de A Gazeta

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Violência

Neto agride avó ao ser questionado por faltar à escola em Vila Velha

Publicado em 03/07/2026 às 15:28

Um adolescente de 17 anos agrediu a avó, de 56 anos, dentro de casa, no bairro Cobi de Cima, em Vila Velha, na quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou ter sofrido socos e empurrões após questionar o neto sobre o motivo de ele não ter ido à escola. A mulher afirmou que as agressões são frequentes.


O jovem foi levado pelos militares para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).


A identidade do jovem não foi divulgada conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Por causa de dívida

Suspeito de atirar em casa onde estavam pai e bebê é preso em Guaçuí

Publicado em 03/07/2026 às 12:33

Um jovem de 20 anos foi preso, na quinta-feira (2), por atirar na direção de uma casa em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na noite do último dia 19 de junho no bairro São Miguel. O suspeito teria atirado cinco vezes contra a residência onde estavam um homem e a filha, uma bebê de três meses. Ninguém se feriu. 


De acordo com a delegada Yasmin Fassarella, as investigações apontaram que a motivação foi a cobrança de uma suposta dívida de R$ 19 mil da vítima, que teria perdido uma carga de drogas pertencente ao suspeito, que já possui registros criminais por tráfico de drogas e adulteração de veículo.


Ele foi encaminhado à delegacia e levado ao presídio, ficando à disposição da Justiça.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Segundo preso

Preso segundo suspeito de matar mãe e filha a golpes de facão na Serra

Publicado em 03/07/2026 às 11:56

Um homem de 46 anos, identificado como Elias Grigorio de Laia, foi preso no bairro Nova Esperança, em Cariacica, suspeito de envolvimento no assassinato de Michele Germano de Sales, de 40 anos, e da filha dela, Milena de Paula Silva Germano Sales, de 24. O crime aconteceu no dia 16 de maio, no bairro Residencial Centro da Serra, na Serra.


Ele é o segundo suspeito preso pelo duplo homicídio. Outro investigado, agora identificado como Wellington da Cruz Santos, vulgo Bilu, de 34 anos, já havia sido detido no dia 18 de maio, no bairro Jardim Limoeiro, também na Serra.


Elias é cunhado de Wellington e, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (3) pela Polícia Civil, ele foi o responsável por golpear Milena com o facão, ainda dentro de casa, enquanto Wellington corria atrás de Michele. Apesar da tentativa de fuga, ela foi alcançada e morta no meio da rua. 

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência

Jovem é esfaqueada pelo marido e salva pela sogra em Linhares

Publicado em 03/07/2026 às 10:53

Uma jovem de 20 anos foi esfaqueada pelo marido, de 24, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida pela sogra, que conseguiu interromper as agressões.


A sogra relatou aos policiais que, ao chegar ao local, viu o filho desferindo golpes de faca contra a nora. Diante da situação, entrou em luta corporal com ele e conseguiu retirar a faca da mão do rapaz. Com a chegada de testemunhas, o suspeito fugiu e não foi localizado.


De acordo com a PM, familiares informaram que o jovem estaria em surto e sem fazer uso da medicação prescrita para tratamento de transtornos mentais. A vítima foi socorrida pela sogra e levada ao Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno sobre o caso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Horário estendido

Linha do aquaviário terá viagens extras para atender festival de música na Prainha

Publicado em 03/07/2026 às 10:49
Sistema Aquaviário terá viagens extras para programação na Prainha Thalisson Bandeira | Ceturb-ES
A linha 402 (Praça do Papa x Prainha) do Sistema Aquaviário vai ter uma programação especial nesta sexta-feira (3) e sábado (4) para o Vila Rock Festival, que acontece no Parque da Prainha, em Vila Velha.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) acrescentou viagens até 0h30min para o retorno do público após o encerramento das apresentações. No total, serão 57 viagens a mais, ocorrendo a cada 20 minutos entre as estações no início da operação e a cada 15 minutos próximo ao término. 

Horários da linha 402

Sexta-feira (03/07)


Partidas da Prainha: 19h45, 20h05, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h40, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15 e 0h30.


Partidas da Praça do Papa: 20h20, 20h40, 21h, 21h20 e 21h40.


Sábado (04/07)


Partidas da Prainha: 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h20, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 0h, 0h15 e 0h30.


Partidas da Praça do Papa: 18h, 18h20, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20 e 21h40.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vila Rock Festival

Vila Velha: vias vão ser interditadas na Prainha para festival a partir desta sexta (3)

Publicado em 03/07/2026 às 09:56
Parque da Prainha, em Vila Velha
Parque da Prainha, em Vila Velha Marcella Martins/ Prefeitura Municipal de Vila Velha

O parque da Prainha, em Vila Velha, recebe a partir desta sexta-feira (03) o Vila Rock Festival, que vai até domingo (5). Em razão disso, algumas vias serão interditadas para a organização do evento.


Na entrada da Prainha serão instaladas barreiras fixas em horários específicos. O acesso será permitido apenas a moradores, comerciantes e veículos previamente cadastrados e autorizados. 


Os bloqueios acontecem nas ruas Antônio Ataíde, Cabo Aylson Simões e Luiza Grinalda. 


Horário das interdições 

Sexta-feira (3): a partir das 19h;
Sábado (4): a partir das 17h;
Domingo (5): a partir das 16h.

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