Motor perde força e navio bate em outra embarcação no Porto de Vitória

Um navio de pequeno porte perdeu força no motor e acabou batendo em outra embarcação atracada no Cais de Capuaba, em Vila Velha, na manhã deste sábado (4). Segundo a Vports, concessionária do Porto de Vitória, a colisão foi leve, não compremeteu as operações nem deixou vítimas.
De acordo com a autoridade portuária, as circunstâncias e os detalhes do incidente serão investigados pelos órgãos competentes. Não há informações de quais empresas estão envolvidas na ocorrência.
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