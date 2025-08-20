Infância e meio ambiente: o direito de crescer em um planeta saudável

Em agosto de 2023, a ONU afirmou pela primeira vez que todos os menores de 18 anos têm direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável Crédito: Camilly Napoleão

Em 2025, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 35 anos. Criado em 1990, o documento é um desdobramento direto da Constituição de 1988, e marca a virada de chave no olhar da sociedade brasileira para os mais jovens. Desde então, crianças e adolescentes são vistos como sujeitos de direito: na prática, isso quer dizer que são prioridade absoluta para sociedade civil, família e Estado, e devem ter direitos fundamentais assegurados. Entre esses direitos citados no Artigo 5º, estão áreas prioritárias para as políticas públicas: saúde, alimentação, educação, lazer, cultura.... e meio ambiente.

Nesta reportagem especial, a repórter Beatriz Heleodoro buscou ouvir especialistas que expliquem como a preservação do meio ambiente está ligada à garantia de outros direitos fundamentais dos mais novos. Afinal, em um mundo que passa por mudanças climáticas extremas, como a saúde da natureza impacta o futuro das próximas gerações?

GUARDIÕES DOS DIREITOS

O primeiro episódio da série procura entender quais direitos são garantidos às crianças e como o meio ambiente pode estar ligado a eles. A promotora de Justiça Valéria Barros e os defensores públicos Carlos Eduardo Rios do Amaral e Samantha Souza explicam como é o trabalho de proteção das crianças. A advogada e fundadora do Jusclima, Luciana Bauer, apresenta o conceito de justiça intergeracional.

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O CLIMA ADOECE E O CORPO SENTE

A pauta ambiental está ligada a todas as outras pautas. Logo, se o meio ambiente sofre com extremos, a saúde também estremece. E a preocupação é com os grupos mais vulneráveis: crianças e idosos. O pediatra, infectologista e presidente de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri, apresenta uma cartilha com orientações sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde de crianças. A especialista em mudanças climáticas e emergência da Plan International Brasil, Júlia Gouveia, e o diretor executivo da Plant-for-the-Planet Brasil, Luciano Frontelle, também contribuem para a discussão. O filósofo, escritor, ambientalista, jornalista e líder indígena Ailton Krenak também dá sua opinião.

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QUAL O FUTURO QUE ELES QUEREM?

Chegou a vez de ouvi-los! Seis adolescentes do Espírito Santo compartilham seus desejos para o futuro. Ouça também a participação da professora Michelli Borges Ximenes. A Samantha Graiki é uma das colaboradoras da cartilha "Educação climática: guia prático para famílias e educadores" , uma parceira entre o movimento Famílias Pelo Clima, rede Escolas pelo Clima e Saúde Planetária Brasil.

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Para os desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro de 1993, o cantor Martinho da Vila compôs o samba-enredo “Gbala – Viagem ao Templo da Criação” para a agremiação Unidos de Vila Isabel. A composição aborda o adoecimento do criador após testemunhar a destruição da humanidade. São as crianças, nos versos do samba, a esperança de um mundo melhor.