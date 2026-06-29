Brasil vence o Japão e festa de São Pedro termina em clima de celebração dupla na Enseada do Suá

A comunidade pesqueira da Enseada do Suá teve um motivo a mais para comemorar o Dia de São Pedro, celebrado nesta segunda-feira (29). Além de encerrar com sucesso a 98ª edição da tradicional Festa de São Pedro, os pescadores vibraram com a vitória da Seleção Brasileira, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.





Entre o clima de descontração e a devoção ao padroeiro dos pescadores, muitos brincaram que São Pedro também deu uma "força" ao Brasil. A coincidência entre a data dedicada ao santo e o triunfo da Seleção tornou a celebração ainda mais especial para quem vive do mar.





A festa reuniu cerca de 50 mil pessoas durante três dias na Praça do Papa, consolidando mais uma edição de sucesso de uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas de Vitória.