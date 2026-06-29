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De virada

Brasil vence o Japão e festa de São Pedro termina em clima de celebração dupla na Enseada do Suá

Entre o clima de descontração e a devoção ao padroeiro dos pescadores, muitos brincaram que São Pedro também deu uma "força" ao Brasil
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 16:51

Brasil vence o Japão de virada e está nas oitavas de final
Brasil vence o Japão de virada e está nas oitavas de final Agif/Folhapress

A comunidade pesqueira da Enseada do Suá teve um motivo a mais para comemorar o Dia de São Pedro, celebrado nesta segunda-feira (29). Além de encerrar com sucesso a 98ª edição da tradicional Festa de São Pedro, os pescadores vibraram com a vitória da Seleção Brasileira, que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.


Entre o clima de descontração e a devoção ao padroeiro dos pescadores, muitos brincaram que São Pedro também deu uma "força" ao Brasil. A coincidência entre a data dedicada ao santo e o triunfo da Seleção tornou a celebração ainda mais especial para quem vive do mar.


A festa reuniu cerca de 50 mil pessoas durante três dias na Praça do Papa, consolidando mais uma edição de sucesso de uma das mais tradicionais manifestações culturais e religiosas de Vitória.

Comunidade pesqueira celebra sucesso da 98ª edição da festa e classificação do Brasil na Copa
Comunidade pesqueira celebra sucesso da 98ª edição da festa e classificação do Brasil na Copa Marcela Sampaio

A programação musical atraiu grande público desde a sexta-feira (26), com apresentações de Luíza Andrade e do cantor Tierry. No sábado (27), a tradição das festas juninas tomou conta do palco com a Quadrilha Império Junino, seguida pelos shows de João Fellipe & Rafael e do sertanejo Zé Felipe, que encerrou a noite para uma praça completamente lotada.


Além da música, os visitantes aproveitaram a gastronomia típica, com barracas de frutos do mar, pratos tradicionais e outras especialidades que valorizaram a culinária capixaba e movimentaram a economia local durante todo o fim de semana.


O encerramento das celebrações aconteceu na manhã de domingo (28), com a programação religiosa dedicada ao padroeiro. Após a missa na Paróquia São Pedro, a imagem do santo seguiu em procissão terrestre até o Píer dos Pescadores, na Enseada do Suá, de onde partiu a tradicional Procissão Marítima pela Baía de Vitória.


A edição deste ano entrou para a história ao registrar um recorde de participação: mais de 200 embarcações acompanharam o cortejo, que percorreu a orla da capital até o Centro de Vitória e foi acompanhado por centenas de pessoas em diferentes pontos da Baía de Vitória.

Comunidade pesqueira celebra sucesso da 98ª edição da festa e classificação do Brasil na Copa
Comunidade pesqueira celebra sucesso da 98ª edição da festa e classificação do Brasil na Copa Marcela Sampaio

Outro momento marcante aconteceu ainda na madrugada de sábado, quando pescadores e familiares iniciaram a decoração dos barcos para o tradicional Concurso de Barcos Decorados. As ornamentações, mantidas em segredo até a manhã de domingo, transformaram as embarcações em um espetáculo de criatividade, fé e tradição.


Ao final da procissão, os pescadores participaram do tradicional benzimento dos anzóis, ritual que simboliza proteção durante as jornadas no mar, segurança para os trabalhadores e esperança de boas pescarias.


Na sequência, foram anunciados os vencedores do Concurso de Barcos Decorados:

  • 1º lugar: Monte Pascoal
  • 2º lugar: Crilei
  • 3º lugar: O Mestre
  • 4º lugar: Keith Carlos
  • 5º lugar: Pré
  • 6º lugar: Viveremos
  • 7º lugar: Pargo Sargo
  • 8º lugar: No Limite
  • 9º lugar: Leão de Judá
  • 10º lugar: Manoela de Paula

Às vésperas do centenário da celebração, a Festa de São Pedro reafirma sua importância para a cultura capixaba ao reunir fé, tradição, turismo e música. Neste ano, a comemoração ganhou um ingrediente extra: a alegria pela vitória da Seleção Brasileira, que fez o Dia de São Pedro terminar em clima de festa dentro e fora dos gramados.

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