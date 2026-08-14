Foragido do Espírito Santo é preso no Peru pela Polícia Federal

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta sexta-feira (14) suspeito de tentar matar e roubar um idoso de 66 anos em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na segunda-feira (10), no Centro do município. A vítima foi localizada pela Polícia Civil em uma ribanceira abaixo de uma ponte, gravemente ferida e sem o celular e a carteira.





Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente agrediu o idoso com golpes de cadeira. “A violência foi tamanha que o móvel acabou quebrado. Na sequência, o celular e a carteira do idoso foram subtraídos”, disse o delegado Daniel Nogueira Azevedo.





As imagens também mostram o adolescente e a vítima caminhando em direção à ponte sobre o Rio Águas Claras. Segundo a corporação, apenas o adolescente retornou.

Após buscas na região, o idoso foi localizado e resgatado com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).





Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão contra o adolescente. Ele foi apreendido e levado para uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). O nome dele não foi divulgado conforme determina o Estatudo da Criança e do Adolescente (ECA).