Foragido do Espírito Santo é preso no Peru pela Polícia Federal

Um homem condenado no Espírito Santo por integrar uma organização criminosa voltada para crimes contra o patrimônio foi preso nesta sexta-feira (14), no Peru, pela Polícia Federal. Segundo a corporação, ele estava foragido desde 2018, após a expedição de um mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal de Aracruz, no Norte do Estado.
As buscas começaram com a Polícia Civil do Espírito Santo. Após investigação, a corporação identificou o endereço do foragido no Peru e repassou as informações ao Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal no Espírito Santo (NCI/ES).
A partir dos dados, a PF adotou as medidas necessárias para a inclusão do nome do condenado na Difusão Vermelha da Interpol, o que possibilitou sua localização e captura. Segundo a Polícia Federal, serão adotados os procedimentos legais para o retorno do homem ao Brasil. O nome dele não foi divulgado.