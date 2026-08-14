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Agressão

Briga entre mãe de aluna e monitora de ônibus escolar termina na delegacia em Aracruz

Monitora ficou com corte profundo na testa; mulheres apresentaram versões diferentes sobre a agressão e foram liberadas após serem ouvidas

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 20:03

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

14 ago 2026 às 20:03
Agressões envolveram uso de um pedaço de bambu.
Agressões envolveram uso de um pedaço de bambu. Leitor A Gazeta

Uma briga entre uma monitora de ônibus escolar, de 40 anos, e a mãe de uma aluna, de 28 anos, terminou na Delegacia Regional de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (13), no bairro Mar Azul, e deixou a profissional com um corte profundo na testa.


Segundo a Polícia Militar, a monitora contou que foi conversar com a mulher sobre uma discussão envolvendo a filha dela, de 12 anos, e outra aluna. Durante a conversa, conforme o relato da profissional, a mãe teria começado a agredi-la e, em seguida, usado um pedaço de bambu para golpeá-la, causando o ferimento na testa. As agressões só teriam parado após a intervenção de moradores da região.


A mãe da aluna apresentou uma versão diferente à Polícia Militar. Segundo ela, a monitora teria descido do ônibus e tentado agredir tanto a mulher quanto a filha dela com o pedaço de bambu. Durante a luta corporal, a mãe afirmou ter conseguido tomar o objeto e usá-lo para se defender e proteger a filha.


Diante das versões divergentes, as duas mulheres foram levadas à Delegacia Regional de Aracruz. A Polícia Civil informou que ambas foram ouvidas e liberadas, já que não foram identificados elementos suficientes para a realização de prisão em flagrante. 


A monitora foi atendida inicialmente no posto de saúde de Barra do Riacho e, posteriormente, encaminhada ao Hospital São Camilo. 


Em nota, a Prefeitura de Aracruz confirmou que a monitora envolvida no caso é funcionária da cooperativa escolar. Segundo o município, a cooperativa adotou as medidas cabíveis e está prestando suporte à profissional.

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Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos foi identificado como um adolescente de 15 anos.

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