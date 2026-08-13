AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homicídio

Jovem é morto a tiros em Linhares e adolescente é apreendido pelo crime

Publicado em

13 ago 2026 às 10:24
Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos foi identificado como um adolescente de 15 anos.
Paulo Henrique Gomes dos Santos, de 24 anos, foi atingido por cinco disparos Reprodução | Montagem a Gazeta

Um jovem identificado como Paulo Henrique Gomes dos Santos, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (12), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito SantoSegundo a Polícia Militar, autor dos disparos seria um adolescente de 15 anos, que foi apreendido após o crime.


Testemunhas relataram à PM que uma desavença entre a vítima e o adolescente, ocorrida um dia antes, pode ter motivado o homicídio. Conforme a corporação, o suspeito teria encontrado Paulo na rua, voltado para casa, pegado um revólver e retornado para procurá-lo. A vítima foi atingida por cinco disparos e morreu no local.


Após o crime, o adolescente teria voltado para casa, que foi cercada por testemunhas e policiais. Durante as buscas no imóvel, foram encontradas uma submetralhadora de fabricação caseira, um revólver, munições e uma porção de drogas.


De acordo com a Polícia Civilo adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para uma unidade de internação do Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

Veja Também 

Imagem de destaque

Mulher é morta a tiros enquanto caminhava em estrada de Linhares

Imagem de destaque

Jovem é morto a tiros por dupla em motocicleta na zona rural de Linhares

Imagem de destaque

Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por carreta na BR 101 em Linhares

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Homem é morto a tiros na varanda de casa e jovem fica ferido em Aracruz

Publicado em 13/08/2026 às 11:01
Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros na varanda de casa na noite de quarta-feira (12), no bairro Portelinha, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Um jovem de 24 anos que também estava no local foi baleado e ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para um hospital.

Segundo a Polícia Militar, o tio do jovem contou que estava com os dois homens quando um suspeito armado chegou ao imóvel e efetuou os disparos. O familiar correu para se proteger e, ao retornar, encontrou o sobrinho pedindo socorro. O homem de 31 anos já estava morto.


Polícia Civil  informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Veja Também 

Explosivos foram detonados em ambiente controlado pela PM.

Esquadrão antibombas detona explosivos encontrados no Parque de Exposições de Aracruz

Incêndio aconteceu na noite de domingo (9), na Aldeia Areal

Incêndio atinge vegetação e assusta moradores de aldeia indígena em Aracruz

Imagem de destaque

Tamanduá é encontrado dentro de casa e surpreende moradores em Aracruz

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Esquadrão Antibombas detona explosivo caseiro encontrado em Muniz Freire

Publicado em 13/08/2026 às 09:47

Um explosivo caseiro foi detonado pelo Esquadrão Antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) na noite de quarta-feira (12), na localidade de Assunção, no interior de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A equipe foi acionada pelo 14º Batalhão da Polícia Militar após o artefato ser localizado. O ponto exato onde o objeto foi encontrado não foi informado.


Segundo a Polícia Militar, o artefato tinha formato cilíndrico, com aproximadamente 5 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura, além de um sistema de acionamento pirotécnico semelhante ao utilizado em fogos de artifício. O objeto tinha as iniciais “TNT” no corpo.


O explosivo foi destruído pelo Esquadrão Antibombas com o uso de uma contracarga. Após a detonação, os policiais verificaram que a explosão produziu uma quantidade de fumaça e um odor de pólvora acima do esperado, além de dimensões maiores que as previstas, o que poderia representar risco de ferimentos às pessoas próximas.

Explosivo é detonado no interior de Muniz Freire
Explosivo é detonado no interior de Muniz Freire Polícia Militar
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Desceu de ré

Caminhão carregado com tijolos tomba e destrói muro de casa em Cariacica

Publicado em 13/08/2026 às 09:03
Caminhão com carga de tijolo tomba e atinge muro de casa em Cariacica
Caminhão com carga de tijolo tomba e atinge muro de casa em Cariacica Crédito: Felipe Sena

Um caminhão carregado com tijolos tombou e atingiu o muro de uma casa por volta das 3h da madrugada desta quinta-feira (13), na Rua Antenor Caldas, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica.  O muro ficou destruído e uma motocicleta que estava no imóvel também foi atingida. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital.


Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu enquanto o motorista subia uma ladeira para fazer uma entrega em uma loja de materiais de construção. O condutor contou que o caminhão perdeu força depois de passar por um quebra-molas e começou a descer de ré. Na tentativa de evitar uma situação mais grave, ele fez uma manobra, mas acabou atingindo o muro.

Caminhão tombou e atingiu muro de uma casa em Cariacica
Caminhão tombou e atingiu muro de uma casa em Cariacica Roberto Pratti

O proprietário do imóvel, o consultor João Marcos Falcão Rodrigues, contou que inicialmente pensou que o barulho da batida fosse um trovão.


“Minha esposa levantou e disse que haviam batido no juro. Foi um susto grande. Ainda bem que foram apenas danos materiais. Ninguém se machucou. Não temos noção do prejuízo, mas poderia ter sido maior, pois eu costumo deixar o carro no lado onde o muro caiu, mas deixei somente a moto. Graças a Deus, tenho seguro da moto e da casa”, disse o consultor. 


Segundo a Guarda Municipal, o trânsito está liberado no local. A Prefeitura de Cariacica informou que está em contato com a empresa responsável pela retirada do caminhão e da carga, e a limpeza da via já começou.

Veja Também 

Vanderlei Xavier De Souza e Maria De Jesus Meira

Morre homem esfaqueado pela esposa na frente do filho em Cariacica

Nicole Aparecida Muniz Liberato, de 23 anos, e Rhaylan Moraes de Almeida, de 35 anos, foram presos pelo assassinato do professor de Stanley Stein, de 48 anos, morto a tiros no bairro Araçás, em Vila Velha

Casal acusado de matar professor de jiu-jítsu vai a júri popular em Vila Velha

Gérson Peterle e Itamar Peterle, que morreram após o naufrágio de uma embarcação no Rio Xingu

Corpos de irmãos mortos após naufrágio no Pará chegam a Alfredo Chaves nesta quinta-feira

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Veja vídeo

Esquadrão antibombas detona explosivos encontrados no Parque de Exposições de Aracruz

Publicado em 12/08/2026 às 20:07

Um pacote suspeito contendo entorpecentes e artefatos explosivos foi encontrado enterrado no Parque de Exposições de Aracruz, no bairro São Marcos, nesta quarta-feira (12). O local recebe a 27ª Exposição Agropecuária do município, realizada entre segunda-feira (10) e domingo (16). 


Segundo a Polícia Militar, o material foi localizado após informações repassadas à corporação. Uma equipe do esquadrão antibombas da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE) foi acionada e realizou a detonação controlada dos artefatos explosivos. Um vídeo registrou o momento da operação. (Veja acima)


De acordo com a PM, o policiamento na região foi reforçado e as diligências continuam para localizar outros materiais suspeitos e identificar possíveis envolvidos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.


A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se o caso é investigado pela corporação, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

Veja Também 

Incêndio aconteceu na noite de domingo (9), na Aldeia Areal

Incêndio atinge vegetação e assusta moradores de aldeia indígena em Aracruz

Wesley Luis Queiroz Lima e Alison Almeida Damasio são investigados por homicídio e tentativa de homicídio.

Polícia divulga fotos dos suspeitos de matar colega de trabalho em Aracruz

Ação aconteceu no bairro Barra do Sahy

Casal é preso suspeito de usar bar, restaurante e casa para o tráfico em Aracruz

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Durante operação

Comerciante é preso com celulares de origem suspeita na Serra

Publicado em 12/08/2026 às 18:31
Comerciante é preso por receptação qualificada durante Operação 'Última Chamada' na Serra
Comerciante é preso por receptação qualificada durante Operação 'Última Chamada" na Serra Divulgação | Polícia Cívil

Um comerciante de 41 anos foi preso durante uma ação da Polícia Civil em uma loja de celulares no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, nesta quarta-feira (12). Segundo a corporação, ele foi autuado por receptação qualificada. A ação faz parte da Operação Nacional "Última chamada", que investiga a comercialização de celulares de possível origem irregular.


Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até uma loja especializada na manutenção e venda de celulares. No estabelecimento, encontraram diversos aparelhos sem documentação que comprovasse a procedência.


O delegado Fábio Simas, titular do 2º Distrito Policial de Vitória, deu detalhes sobre os equipamentos encontrados. 


"Havia um aparelho bloqueado, comprado recentemente em uma plataforma de vendas on-line para ser desbloqueado na loja. Também foram identificados aparelhos que estavam no estabelecimento para realização de serviços de desbloqueio e reparo", explicou.


O comerciante foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. Os celulares apreendidos passarão por análise para verificar se possuem registros de furto, roubo ou outras restrições.


A Polícia Civil orienta que consumidores tenham cuidado ao comprar celulares usados e verifiquem a procedência e a situação do IMEI do aparelho.

Veja Também 

Miguel Klemz, de quase dois anos, realizou cirurgia no quinto dia de vida

Pais doam 26 mil fraldas a hospital no ES após cirurgia do filho

Carro cruza avenida e provoca colisão em avenida de Cachoeiro

Câmera flagra acidente entre Fiat Uno e BYD Dolphin em Cachoeiro

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Enteado suspeito de matar padrasto se entrega em Guarapari

Publicado em 12/08/2026 às 18:16
Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos
Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos Redes Sociais

O enteado, de 34 anos, suspeito de matar o padrasto, Aércio Pereira Rodrigues, de 51 anos, se entregou à polícia, em Guarapari. nesta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à sede da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Praia do Morro, e foi preso. Contra ele havia um mandado de prisão temporária.


Aércio foi encontrado morto dentro de casa no último domingo (9), com ferimentos no rosto e no braço. Segundo testemunhas, o enteado teria agredido o padrasto com um pedaço de madeira após a vítima se recusar a dar dinheiro a ele.


O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado. 

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Na Serra

Segunda baleia-jubarte é encontrada morta no litoral do ES em menos de 24h

Publicado em 12/08/2026 às 18:14
Segunda baleia encontrada morta no litoral do ES
Segunda baleia encontrada morta no litoral do ES Ronaldo Freire Andrade

Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na tarde desta quarta-feira (12), na Praia de Manguinhos, na SerraEste é o segundo encalhe de baleia registrado no litoral do Espírito Santo em menos de 24 horas. O caso anterior aconteceu na Praia de Itaparica, em Vila Velha, onde uma jubarte de 9,5 metros também foi encontrada morta nesta quarta-feira. 


Uma equipe do Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e da biodiversidade aquática no litoral capixaba, foi até o local. Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, trata-se de um macho adulto de certa de 12 metros de comprimento.


Durante os trabalhos, foi realizada uma necropsia para tentar identificar a causa da morte. O resultado deverá ser divulgado após a conclusão da análise.

Veja Também 

Baleia-jubarte encontrada morta em Vila Velha

Baleia-jubarte de 9,5 metros é encontrada morta em praia de Vila Velha

Baleia-franca

Baleia-franca passeia com filhote por praias de Vila Velha

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em Itararé

Homem é preso após tentar fugir e ameaçar policiais em Vitória

Publicado em 12/08/2026 às 16:09
Gustavo Resende Rolim, de 18 anos
Gustavo Resende Rolim, de 18 anos Fabrício Christ

Um jovem de 18 anos foi preso após tentar fugir e ameaçar policiais militares no bairro Itararé, em Vitória, na terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Gustavo Resende Rolim estava com outros suspeitos no local conhecido como Beco do Caju, ou Escadaria do Caju, quando o grupo percebeu a aproximação dos agentes. 


De acordo com a PM, os suspeitos começaram a correr ao avistarem a equipe e alguns deles chegaram a atirar contra os policiais. Durante a fuga, Gustavo se feriu ao pular um obstáculo e teria descartado uma arma. Um policial militar também sofreu uma lesão no joelho durante a ocorrência.


Após ser alcançado, Gustavo teria ameaçado os militares, afirmando que, “na próxima vez, iria atirar para matar a equipe policial”, segundo a PM.


O jovem foi detido e encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse e porte de arma de fogo, além de resistência, e encaminhado ao sistema prisional.


(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)

Veja Também 

Judá Benhur Vago de Souza, 28 anos, morreu após ser baleado em bairro da Serra

Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos na Serra

Suspeitos de aplicar golpes bancários em Alagoas são presos em Marataízes

Dupla é presa no ES por 'golpe da falsa gerente' que desviou R$ 200 mil em Alagoas

Operação Aratu mira integrantes de organização criminosa atuante em Cariacica

Operação mira grupo que escondia drogas em tonel em manguezal de Cariacica

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Cena triste

Baleia-jubarte de 9,5 metros é encontrada morta em praia de Vila Velha

Publicado em 12/08/2026 às 15:23

Uma baleia-jubarte macho, de 9,5 metros de comprimento e em avançado estado de decomposição, foi encontrada na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (12). O Instituto Orca, que atua no monitoramento de praias e biodiversidade aquática no litoral do Espírito Santoacompanhou a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local. Após a avaliação do animal, a baleia foi enterrada na própria praia, com apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.


Segundo o diretor-executivo do Instituto Orca, João Marcelo Nogueira, a equipe aguardou a maré baixar para realizar os procedimentos. A necropsia foi feita para tentar determinar a causa da morte do animal.


O ambientalista Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, destaca que ainda não é possível determinar o que provocou a morte do animal. Segundo ele, no entanto, diferentes impactos provocados pela ação humana representam riscos para a espécie.


“Não podemos dizer a causa da morte desta baleia ainda, mas há casos de colidirem com as embarcações e o descarte inadequado de resíduos sólidos, como sacolas e plásticos, pois elas acabam consumindo. Além disso, a sensibilidade aos ruídos de motores de navios as deixa desorientadas, fazendo-as subirem rápido demais para a superfície”, explicou.


Apesar das hipóteses levantadas por Sandro, João Marcelo ressalta que as causas só poderão ser confirmadas após os resultados da necropsia. 

Veja Também 

Baleia-franca

Baleia-franca passeia com filhote por praias de Vila Velha

Imagem de destaque

'CPF capixaba': quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025, mostra pesquisa inédita

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Fogo

Dois ônibus são destruídos por incêndio em Sooretama; vídeo e fotos

Publicado em 12/08/2026 às 11:43

Dois ônibus pegaram fogo na noite de terça-feira (11), quando estavam estacionados em um terreno no Córrego do Juncado, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O incêndio assustou moradores da região, que ouviram barulhos de explosões e registraram as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.


Segundo a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte, os dois veículos eram terceirizados e prestavam serviços para empresas diferentes. Um deles era utilizado no transporte de alunos da rede municipal, enquanto o outro levava trabalhadores de uma empresa agrícola.

De acordo com a subsecretária de Educação, o ônibus escolar aguardava a saída de cerca de 20 alunos que estudam no período noturno. Todos conseguiram outro meio de transporte e não foram afetados pelo incêndio. A empresa responsável pelo transporte escolar informou que vai registrar o caso.


A empresa agrícola informou que prefere não se pronunciar. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

Veja Também 

Crime aconteceu no bairro Salvador

Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Sooretama

Trânsito na pista foi interditado devido ao atendimento da ocorrência.

Acidente na BR 101 em Sooretama deixa três pessoas feridas

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Reservatórios de combustíveis da transpetro, em Brasília.

Saiba como fazer o concurso da Transpetro sem pagar nada

Imagem BBC Brasil

Guia do eleitor: tudo o que você precisa saber sobre as eleições de 2026

Fachada de agências do Banestes

Banestes bate lucro recorde e vai repassar R$ 103 milhões para o caixa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados