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Operação Tríade

Investigação de triplo homicídio em São Mateus termina em prisão

Ação foi realizada nesta quinta-feira (13) e também resultou na prisão de um homem investigado por ameaçar e tentar matar a esposa

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 11:34

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

13 ago 2026 às 11:34
Operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Morada do Ribeirão
Felipe Pinguim dos Santos foi preso suspeito de triplo homicídio, e Dieverson Bastos Livramento por crime contra a ex-esposa Divulgação | PCES | Montagem A Gazeta

Um homem de 27 anos, identificado como Felipe Pinguim dos Santos, foi preso, e um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeitos de participação na morte de três homens durante um churrasco no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. As detenções aconteceram na manhã desta quinta-feira (13), durante a Operação Tríade, realizada pela Polícia Civil.


Segundo a corporação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A operação é resultado das investigações do triplo homicídio ocorrido em fevereiro, no mesmo bairro.


As vítimas foram identificadas como Aldelon Cesário Alves, Fernando Henrique Brandine Rossoni e Wanderson Januário da Silva. Segundo a polícia, os três estavam em frente a uma casa, onde participavam de um churrasco com amigos e familiares, quando foram mortos.


Durante a operação, os policiais apreenderam maconha, cocaína e R$ 584 em espécie.


Ainda durante a ação, um homem identificado como Dieverson Bastos Livramento foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido a partir de uma investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Conforme a Polícia Civil, ele é suspeito de ameaçar e tentar matar a esposa.


A operação contou com a participação de policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), além de equipes das polícias Militar e Penal.


De acordo com a Polícia Civil, a operação permanece em andamento. A matéria será atualizada assim que houver novas informações.

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