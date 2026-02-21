Três homens são mortos a tiros durante churrasco em São Mateus

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 11:46
Três homens foram mortos a tiros na noite de sexta-feira (20), no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Uma mulher também foi baleada e socorrida. As vítimas foram identificadas como Aldelon Cesario Alves, Fernando Henrique Brandine Rossoni e Lucas Ramos Luzia.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21h30, em frente a uma casa onde amigos e familiares participavam de um churrasco. A companheira de uma das vítimas contou aos policiais que dois carros, um Ford Fiesta preto e um Hyundai i30 prata, pararam em frente ao imóvel. Homens armados desceram dos veículos e começaram a atirar contra as pessoas que estavam no local.
Ainda de acordo com a PM, um homem teria reagido aos disparos usando uma arma que estaria dentro de um Renault Kwid branco. Ele teria atingido dois dos atiradores e fugido a pé. Os demais suspeitos escaparam em direção à BR 101. Quando a Polícia Militar chegou, encontrou os três homens já caídos no chão, com vários ferimentos provocados por tiros. A mulher ferida foi levada ao hospital.
Durante buscas na casa, os policiais encontraram três armas de fogo, duas pistolas e um revólver, além de munições e porções de drogas, como maconha, crack e cocaína. A moradora afirmou que não sabia da existência do material e disse que os itens pertenciam ao companheiro.
O delegado responsável pelo caso informou que Lucas Ramos Luzia era suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no município. Segundo ele, o pedido de prisão havia sido feito no dia anterior ao crime, mas Lucas acabou sendo morto antes que a ordem fosse cumprida.
Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de São Mateus. Até o momento, ninguém foi preso. Os corpos das vítimas, de 26, 34 e 37 anos, foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal da Polícia Científica do Espírito Santo, em Linhares.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o