Caçada a suspeitos de balear PM deixa 2 mortos, 1 ferido e 1 preso em Viana

Ação mirava suspeitos de balear soldado em Cariacica; grupo é apontado como integrante do PCV e ligado a ataques recentes na região

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:30

Criminosos estavam em um carro branco e foram cercados por várias viaturas em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois homens foram mortos, um ficou ferido e um quarto indivíduo foi preso durante uma ação da Polícia Militar (PM) no bairro Morada de Bethânia, em Viana, no final da noite de quinta-feira (19). A operação tinha como objetivo localizar suspeitos de balearem um soldado da PM em Campina Grande, Cariacica, no último dia 18, durante uma tentativa de abordagem.

O comandante-geral da corporação, coronel Douglas Caus, classificou a ofensiva como a “maior caçada da história da Polícia Militar”. “O Serviço de Inteligência do 7º Batalhão identificou esses quatro indivíduos e outros dois comparsas em Morada de Bethânia. O local foi cercado. Eles entraram em um veículo e tentaram fugir. Houve intensa troca de tiros. Dois morreram, um foi baleado e socorrido para um hospital, e o outro acabou preso”, declarou Caus em seu perfil oficial no Instagram.

Três suspeitos foram identificados: Keven Queiroz da Silva, conhecido como Japão; Luiz Felipe Galvão, o Felipinho; e Riquelme Araújo, o Bracinho. Com o grupo, foram apreendidas três pistolas e três carregadores. A PM não informou qual deles morreu, foi baleado ou preso durante a operação.

Soldado baleado

O caso envolvendo o soldado ocorreu quando uma equipe da PM mantinha um ponto-base em Campina Grande. Dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e os policiais tentaram realizar a abordagem. A dupla, no entanto, manobrou o veículo e o passageiro, que estava na garupa, começou a atirar.

O soldado foi atingido e houve confronto. Em seguida, os criminosos abandonaram a motocicleta e fugiram a pé.

Suspeitos de ataques

Além de envolvimento no ataque que terminou com o policial militar baleado, os suspeitos alvos da operação são apontados como integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Segundo a polícia, o grupo estaria promovendo ataques desde o último domingo nos bairros Santo André e São Francisco, em Cariacica. Até o momento, duas pessoas foram mortas e seis ficaram feridas.

De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, os ataques são resultado de uma disputa entre facções rivais reacendida após a fuga de um criminoso do sistema prisional.

Entre Santo André e Campo Grande, no domingo, duas pessoas foram baleadas Crédito: Quézia Prado

“Essas ocorrências decorrem da rivalidade entre quatro bairros. De um lado, Santo André e São Francisco, vinculados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Do outro, Santa Bárbara e Campina Grande, ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, explicou o delegado.

O conflito é antigo, mas estava controlado em razão de prisões efetuadas em ambos os lados. Porém, um indivíduo que atua em Santa Bárbara fugiu da prisão e voltou a articular ataques Eduardo Khaddour Delegado da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica

A cronologia dos ataques ■ Madrugada de domingo (15)

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas no bairro Santo André. Um dos baleados foi encontrado dentro de um valão. Uma das vítimas contou que os atiradores estavam em duas bicicletas.



■ Manhã de domingo (15)

Duas pessoas foram baleadas entre Campo Grande e Santo André. Dois suspeitos passaram de moto e atiraram contra um homem de 39 anos e outra vítima ainda não identificada.



■ Noite de domingo (15)

Dois homens que estavam na rua foram baleados por suspeitos que passaram em motocicletas no bairro São Francisco: um homem de 38 anos, que andava na linha do trem, e outro rapaz, de 36 anos, que estava trabalhando como motoboy em uma lanchonete da área.



■ Tarde de terça-feira (17)

Um homem de 24 anos foi morto a tiros por criminosos que passaram atirando de uma motocicleta vermelha, sem placa, em Santo André.



■ Madrugada de quarta-feira (18)

Um soldado da Polícia Militar foi baleado na coxa durante uma tentativa de abordagem no bairro Campina Grande. Conforme informações apuradas pelos agentes que atenderam a ocorrência, há suspeita de que os criminosos envolvidos no caso tenham ligação com os ataques registrados na região do bairro Santo André desde o último domingo (15).



