Motorista de aplicativo é agredido e tem carro roubado em Cachoeiro

Um motorista de aplicativo foi agredido e teve o carro roubado na rodovia ES 482, na localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (20). No local, a Polícia Militar encontrou o condutor sendo ajudado pela irmã dele e por um homem.

A vítima contou que aceitou uma corrida partindo do bairro São Geraldo com destino ao município de Jerônimo Monteiro, mas ao chegar no ponto de embarque, acabou rendido por quatro suspeitos armados com facas. Ele foi agredido com socos no rosto, sofreu um corte na mão e por fim, acabou abandonado às margens da rodovia. Em seguida, os suspeitos fugiram com o veículo. O motorista foi levado para a Santa Casa de Misericórdia.