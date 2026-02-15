Ataques a tiros deixam um morto e dois feridos em bairro de Cariacica

Ataques a tiros deixaram um pessoa morta e duas feridas no bairro Santo André, em Cariacica, na madrugada de domingo (15). A Polícia Militar informou ter encontrado um homem baleado dentro do valão após um chamado devido a um tiroteio no local. Os disparos atingiram a tíbia direita e o pé esquerdo da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Quando estavam atendendo o caso, os policiais receberam a informação de que havia mais uma pessoa baleada no mesmo bairro. Quando a corporação chegou ao local, encontrou a vítima já morta.

Conforme a equipe militar, em sequência, outro acionamento foi feito para o Pronto Atendimento de Alto Lage, também em Cariacica. Na unidade médica, um homem informou ter sido atingido por tiros, ao passar pelo bairro Santo André, disparados por homens que estavam em duas bicicletas. Não há informação se os três casos têm ligação e nem a identidade dos envolvidos.