Tensão em Cariacica: jovem é morto em mais um ataque a tiros

Depois de um domingo com ataques no bairro Santo André, mais um caso foi registrado nesta terça-feira (17): um homem foi morto a tiros por criminosos que passaram atirando de uma motocicleta vermelha, sem placa. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha 24 anos. O nome dele não foi divulgado.

Na madrugada do último domingo (15), Santo André registrou dois ataques, que deixaram um morto e dois feridos. Horas depois, em Campo Grande, região vizinha, dois homens foram baleados. No mesmo dia, durante a noite, ainda em Cariacica, criminosos de motocicleta passaram atirando e balearam um homem, de 38 anos, e um motoboy, de 36, no bairro São Francisco. Não há confirmação se os casos têm relação.