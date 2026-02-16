Mais um ataque a tiros deixa dois baleados em Cariacica

Após cinco pessoas serem vítimas de ataques a tiros em Santo André e Campo Grande, na madrugada e manhã de domingo (15) em Cariacica, mais um caso foi registrado no município, à noite, dessa vez no bairro São Francisco: dois homens foram baleados, enquanto estavam na rua, por suspeitos que passaram em motocicletas disparando.

Para a Polícia Militar, uma das vítimas, um homem de 38 anos, contou que estava andando na linha do trem quando suspeitos em duas motocicletas pararam na pista principal e começaram a atirar a esmo. Outro rapaz, de 36 anos, relatou à corporação que estava trabalhando como motoboy em uma lanchonete da área quando foi atingido por um dos disparos efetuados pelos suspeitos nas motocicletas, que não tinham um alvo específico.