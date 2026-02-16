Mais um ataque a tiros deixa dois baleados em Cariacica
Após cinco pessoas serem vítimas de ataques a tiros em Santo André e Campo Grande, na madrugada e manhã de domingo (15) em Cariacica, mais um caso foi registrado no município, à noite, dessa vez no bairro São Francisco: dois homens foram baleados, enquanto estavam na rua, por suspeitos que passaram em motocicletas disparando.
Para a Polícia Militar, uma das vítimas, um homem de 38 anos, contou que estava andando na linha do trem quando suspeitos em duas motocicletas pararam na pista principal e começaram a atirar a esmo. Outro rapaz, de 36 anos, relatou à corporação que estava trabalhando como motoboy em uma lanchonete da área quando foi atingido por um dos disparos efetuados pelos suspeitos nas motocicletas, que não tinham um alvo específico.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). Não há informações se os casos ocorridos de madrugada e pela manhã têm relação com o da noite. As ocorrências serão investigadas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Ninguém foi preso.