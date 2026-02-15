Dois são baleados na mesma região de ataque com morte em Cariacica

Duas pessoas foram baleadas em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Quézia Prado

Duas pessoas foram baleadas em mais um ataque registrado entre os bairros Campo Grande e Santo André, em Cariacica, na manhã deste domingo (15). Segundo a Polícia Militar (PM), dois suspeitos passaram de moto e atiraram contra um homem de 39 anos e outra vítima ainda não identificada.

Os feridos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais da Grande Vitória. O caso ocorreu na mesma região e horas após outros dois ataques deixarem um morto e dois feridos.