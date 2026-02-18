Soldado da PM é baleado durante tentativa de abordagem em Cariacica
Um soldado da Polícia Militar (PM) foi baleado na coxa durante uma tentativa de abordagem no bairro Campina Grande, em Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (18).
Segundo a corporação, uma equipe mantinha um ponto-base na região quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram. Os policiais tentaram realizar a abordagem, mas a dupla manobrou o veículo e o passageiro, que estava na garupa, começou a atirar. O soldado foi atingido e houve confronto (ouça acima). Em seguida, os criminosos abandonaram a moto e fugiram a pé. Até o momento, eles não foram localizados.
O policial ferido foi socorrido inicialmente no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage e, depois, encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde recebeu atendimento e teve alta. A motocicleta abandonada no local possuía restrição de furto/roubo e foi removida para o pátio.
Conforme informações apuradas pelos policiais que atenderam a ocorrência, há suspeita de que os criminosos envolvidos no caso tenham ligação com os ataques registrados na região do bairro Santo André desde o último domingo (15), que já deixaram dois mortos e seis feridos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE), vinculado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).