O que está por trás de ataques com mortos e baleados em região de Cariacica

Entre domingo e terça-feira, duas pessoas foram executadas e seis acabaram feridas após suspeitos passarem atirando

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:04

Duas pessoas foram baleadas em Campo Grande, em Cariacica
Entre Santo André e Campo Grande, no domingo, duas pessoas foram baleadas Crédito: Quézia Prado

Desde o último domingo (15), duas pessoas morreram e seis acabaram baleadas em ataques nas regiões próximas a Santo André, em Cariacica. Em todos os casos, a dinâmica foi parecida: suspeitos chegaram em motos ou bicicletas e atiraram a esmo. Os mesmos criminosos chegaram a atingir um soldado da Polícia Militar, na quarta-feira (18). Afinal, o que está por trás de tanta violência? 

Entre domingo e terça-feira, duas pessoas foram executadas e seis acabaram feridas após suspeitos passarem atirando

A reportagem de A Gazeta foi buscar entender o contexto dessa guerra junto ao delegado Eduardo Khaddour, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, que investiga os casos. Segundo ele, trata-se de uma briga entre facções rivais reacendida após um criminoso escapar da cadeia. 

"Essas ocorrências são decorrentes da rivalidade existente entre quatro bairros. De um lado, estão os bairros Santo André e São Francisco, que são vinculados ao Terceiro Comando Puro (TCP). Do outro, estão os bairros Santa Bárbara e Campina Grande, vinculados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV)", iniciou o delegado.

Esse conflito é antigo, mas estava controlado em razão das prisões efetuadas em ambos os lados. Porém, um indivíduo, que atua em Santa Bárbara, evadiu-se do sistema prisional e articulou novamente alguns ataques nos bairros Santo André e Santa Bárbara

Eduardo Khaddour

Delegado da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica

"Os responsáveis por esses ataques já estão identificados e agora vamos trabalhar nos inquéritos para responsabilizá-los. Sobre a ocorrência com o PM, apesar da apuração não ficar conosco, constatou-se a participação de alguns dos indivíduos de Santa Bárbara", finalizou o delegado. 

Abaixo, veja a linha do tempo dos ataques em Cariacica:

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas no bairro Santo André. Um dos baleados foi encontrado dentro de um valão. Uma das vítimas contou que os atiradores estavam em duas bicicletas.

Duas pessoas foram baleadas entre Campo Grande e Santo André. Dois suspeitos passaram de moto e atiraram contra um homem de 39 anos e outra vítima ainda não identificada.

Dois homens que estavam na rua foram baleados por suspeitos que passaram em motocicletas no bairro São Francisco: um homem de 38 anos, que estava andando na linha do trem, e outro rapaz, de 36 anos, que estava trabalhando como motoboy em uma lanchonete da área.

Um homem de 24 anos foi morto a tiros por criminosos que passaram atirando de uma motocicleta vermelha, sem placa, em Santo André.

Um soldado da Polícia Militar foi baleado na coxa durante uma tentativa de abordagem no bairro Campina Grande. Conforme informações apuradas pelos agentes que atenderam a ocorrência, há suspeita de que os criminosos envolvidos no caso tenham ligação com os ataques registrados na região do bairro Santo André desde o último domingo (15).

