Empresas de internet fazem reparos de fios sob escolta policial em Colatina

Apoio da polícia foi necessário depois que criminosos foram presos cortando e tentando instalar um serviço clandestino no bairro Operário

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 18:32

reparos ocorreram sob escolta da PM
Policiais observam o trabalho dos técnicos na restauração dos fios cortados em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Após uma operação que resultou na detenção de quatro pessoas no bairro Operário em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19), a tarde desta sexta-feira (20) foi de reparos nas redes de internet. Algumas empresas provedoras estão, aos poucos, reestabelecendo o serviço aos moradores. Isso porque o grupo criminoso ligado a uma facção do tráfico de drogas é suspeito de cortar cabos das operadoras para monopolizar o serviço paralelo na região.

Por receio de represálias, equipes técnicas realizaram os trabalhos sob escolta policial. Moradores relataram que estavam sem conexão havia cerca de duas semanas, o que também afetou ligações telefônicas.

Não estava conseguindo usar a internet para nada. Nem a ligação estava funcionando. A pessoa me ligava e não ouvia nada

x

Morador

Em entrevista à repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta, o tenente-coronel da Polícia Militar Ricardo dos Passos Lyrio, disse que os criminosos tentavam inviabilizar a prestação de serviços das operadoras para colocar uma operação clandestina no bairro. Durante a ação, dois jovens de 18 anos, identificados como Alexandre Horta da Silva Araújo e Brayan Santos Birchner foram presos e encaminhados ao sistema prisional, e os outros dois adolescentes passaram por audiência de custódia e foram liberados.

Segundo a polícia, um deles realizou uma chamada de vídeo para o traficante Hugo Henrique dos Santos, que fez ameaças aos militares durante a ligação. O homem tem seis mandados de prisão em aberto, é um dos líderes da facção criminosa Tropa do Urso e, de acordo com os militares, está escondido em uma favela do Rio de Janeiro, de onde ordena as ações criminosas.

A situação assustou moradores, que afirmam que o bairro é tranquilo. Agora eles esperam a normalização completa dos serviços e também mais segurança na região, visto as ações a mando da criminalidade.

