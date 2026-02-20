Câmera registra momento em que mulher esfaqueia e mata vizinho em Ibatiba

Um vídeo mostra o momento em que uma mulher esfaqueou o vizinho em Ibatiba , no Caparaó do Espírito Santo, após uma discussão na noite da última quinta-feira (19). As imagens de uma câmera de videomonitoramento mostram Irani Fernandes Ferreira da Silva, de 37 anos, puxando uma faca da cintura e atingindo José Roberto dos Anjos, de 49 anos. Ele tenta fugir, mas cai do outro lado da rua.

Conforme testemunhas contaram para a Polícia Militar, após desferir a facada e o homem correr, a suspeita ainda atingiu a vítima outras vezes enquanto o marido dela golpeava o vizinho com pedradas na cabeça. Ela acabou presa em flagrante, segundo a Polícia Civil, mas o companheiro dela não foi localizado. A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Irani e o espaço segue em aberto para manifestação.