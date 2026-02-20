Casal mata vizinho com facadas e pedradas após discussão em Ibatiba

José Roberto dos Anjos, de 49 anos, era conhecido como "Baiano" Crédito: Montagem A Gazeta | Jonathan Felipe / Arquivo pessoal

Um homem de 49 anos foi morto a facadas e pedradas após uma discussão com um casal de vizinhos no bairro Boa Esperança, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, encontrou José Roberto dos Anjos já sem vida. Em seguida, os militares foram até a casa onde estaria a principal suspeita do crime. A mulher, de 37 anos, confessou ter esfaqueado a vítima e informou que a faca utilizada estava escondida na residência. O objeto foi localizado e apreendido.

Uma testemunha relatou aos policiais que viu José Roberto, conhecido como “Baiano”, ofender a suspeita e o marido dela. Após a discussão, o casal saiu de casa armado — ela com uma faca e ele com uma pedra. Segundo o relato, a mulher atingiu o vizinho com golpes de faca e retornou para casa. Pouco depois, saiu novamente e desferiu novos golpes, enquanto o marido golpeava a cabeça da vítima com pedradas.

O homem apontado como coautor não foi localizado até o momento. Outra testemunha confirmou a versão apresentada e afirmou ter registrado imagens do crime. Ainda de acordo com a PM, a suspeita contou que, antes do homicídio, pediu para que o irmão buscasse seus filhos, pois já planejava matar o vizinho. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.