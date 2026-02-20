Fim de semana começa com alerta de chuvas intensas no ES

O fim de semana começa com mais um alerta de chuvas intensas em todo o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso meteorológico que é válido até o fim de sábado (21) e prevê chuva de até 50 milímetros no dia e ventos que podem alcançar 60 km/h. [Veja como se mede a chuva]