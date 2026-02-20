Fim de semana começa com alerta de chuvas intensas no ES
Publicado em 20/02/2026 às 18h19
O fim de semana começa com mais um alerta de chuvas intensas em todo o Espírito Santo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo aviso meteorológico que é válido até o fim de sábado (21) e prevê chuva de até 50 milímetros no dia e ventos que podem alcançar 60 km/h. [Veja como se mede a chuva]
O Estado tem recebido diariamente os alertas do Inmet. Na noite de quinta-feira (19), temporal acompanhado de chuva de granizo atingiu a cidade de Conceição do Castelo, na Região Serrana. A tempestade durou apenas 30 minutos, mas o suficiente para derrubar árvores e obstruir vias pela cidade.
DICAS DO INMET
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
- Evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
- Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o temporal.
- Se precisar, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.