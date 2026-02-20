Temporal com granizo derruba árvores em Conceição do Castelo; vídeo
Publicado em 20/02/2026 às 08h49
Um temporal acompanhado de granizo atingiu o município de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na quinta-feira (19). De acordo com a Defesa Civil Municipal, a chuva foi intensa e de curta duração, com aproximadamente 30 minutos. Por causa dos ventos fortes, algumas árvores caíram sobre vias da cidade.
A corporação informou que realizou a remoção das árvores e a limpeza dos pontos afetados. Não houve registro de feridos.