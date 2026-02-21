Marechal Floriano

Comissário de bordo coloca fogo na casa dos pais do ex-namorado no ES

Ele foi preso em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça, dano, extorsão e incêndio

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 14:38

Um comissário de bordo de 26 anos foi preso em flagrante, na Serra, no Espírito Santo, suspeito de incendiar a casa dos pais do ex-namorado, que fica na zona rural de Marechal Floriano, na Região Serrana, na quinta-feira (19).

O acusado é natural do Estado do Rio de Janeiro e atualmente mora em Dubai, nos Emirados Árabes, onde trabalha. Ele viajou até o Espírito Santo para pegar de volta um notebook, que estava com o ex-namorado, na casa dos pais dele.

Segundo informações da Polícia Civil, o comissário de bordo invadiu a residência dos pais do ex-namorado, que estavam trabalhando, e pegou o aparelho. Ao descobrir que o equipamento estava bloqueado com senha, ele entrou em contato com o ex, que negou compartilhar a chave de acesso.

Após a recusa, o comissário passou a ameaçar, via mensagens, incendiar a casa dos pais dele. Sem conseguir a senha, ateou fogo no imóvel e foi embora com o notebook, com a intenção de retornar a Dubai no mesmo dia.

Além disso, segundo o ex-companheiro do comissário contou à polícia, o homem teria ido ao local de trabalho dele para ameaçá-lo e exigir que ele apagasse a conta que estava conectada no notebook. Diante de nova recusa, o agressor danificou dois celulares e um computador do estabelecimento, agrediu o ex-namorado e foi contido por seguranças. Mais tarde, a mãe da vítima contou ao filho que a casa dela estava pegando fogo.

A vítima relatou, na delegacia, que namorou por três anos com o suspeito e que o término ocorreu há cerca de um ano. Segundo a vítima, também de 26 anos, após o término ficaram algumas pendências financeiras entre eles. O suspeito, então, estaria utilizando os dados do ex para solicitar linhas telefônicas, a fim de causar prejuízos à vítima.

O comissário de bordo foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, ameaça, dano, extorsão e incêndio. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O nome dele não foi divulgado.

(Com informações do g1 ES)

