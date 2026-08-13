Vigilantes viram réus por morte de homem em situação de rua em Vitória

Segundo o delegado Tarcísio Otoni, titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), a investigação identificou que o grupo atuava havia pelo menos dois anos.





Os integrantes monitoravam pessoas em situação de rua que, na avaliação deles, causavam algum tipo de “perturbação” nos condomínios atendidos pela empresa e combinavam ações para retirá-las dos locais.





Ainda de acordo com o delegado, a atuação ia além das funções dos vigilantes. Os rondistas deveriam verificar alarmes e, em casos de furto ou invasão, acionar as forças de segurança. No entanto, segundo a investigação, o grupo passou a capturar e agredir pessoas em situação de rua.





No caso de Marcos Vinícius, a polícia identificou que ele já havia sido agredido pelo grupo em 8 de março, depois de ser apontado como uma pessoa que havia entrado em um condomínio monitorado pela empresa.





Segundo a investigação, ferramentas foram usadas durante a agressão, inclusive alicates para arrancar dentes da vítima. Marcos conseguiu fugir naquela ocasião. Entre a noite do dia 16 e a madrugada de 17 de março, os integrantes teriam identificado, por meio das imagens de segurança, que Marcos havia entrado na empresa onde trabalhavam, na Praia do Suá.





Segundo a polícia, a partir dessa identificação, o grupo teria combinado, por meio de um grupo de WhatsApp, o rapto, o local para onde a vítima seria levada e a execução.





“Ele não foi torturado até a morte. Na verdade, a morte foi mediante tortura. A gente já tem a comprovação que o homicídio já era o desejo desse grupo criminoso”, afirmou o delegado.